Rak pluća – Neobični znakovi koji otkrivaju ovu tešku bolest

Uobičajeni simptomi raka pluća

• Stalan kašalj

• Promjene u kašljanju

• Otežano disanje

• Iskašljavanje krvi

• Bol pri disanju

Rak pluća je jedan od najtežih oblika raka i obično ga je teško uočiti prije nego što se proširi na ostale dijelove tijela. No, otkriveno je da iznenadno oticanje lica također može ukazivati na rizik za rak pluća.

Prognoze za rak pluća

Rak pluća je jedan od najčešćih oblika tumora među muškarcima, a sve više i među ženama, u Hrvatskoj od njega svake godine oboli oko 3.000 ljudi. Simptomi se počinju javljati tek kad se bolest već raširila plućima, no jedan od simptoma mogao bi biti otečeno lice ili vrat.

Oticanje može biti posljedica pritiska tumora na venu cavu superior, odnosno venu koja iz glave i ruku ide do srca. Ako tumor prekine prirodan protok krvi unutar te vene, to obično uzrokuje oticanje u području oko oka. Oticanje se najčešće javlja u jutarnjim satima, a do oticanja može doći i u vratu i torzu. Opstrukcija vene cave je hitno medicinsko stanje.

Rak pluća može uzrokovati oticanje lica i vrata kad tumor pritišće venu koja ide iz glave do srca, navodi se na web stranici LungCancer.net. Simptomi opstrukcije vene cave mogu se razvijati postupno ili se razviti naglo. Rani simptomi uključuju oticanje u području očiju ili cijelog lica, naročito ujutro. Uobičajeni simptomi opstrukcije vene cave uključuju kratkoću daha i oticanje lica, vrata, ruku ili torza. Povremeno opstrukcija vene cave može uzrokovati i simptome vrtoglavice, glavobolje, vidne smetnje, nesvjesticu i crvenilo lica i dlanova ili sluznica u nosu i ustima.

Mogli biste imati rizik za rak pluća i ako ste razvili kašalj koji ne prolazi. Kašalj može biti suh ili produktivan pa ga je teško prepoznati. Najlakše je odrediti kada se trebate obratiti liječniku ako se držite pravila da medicinsku pomoć potražite ako kašalj traje duže od tri tjedna. Pacijenti oboljeli od raka pluća također su kao simptome naveli često iskašljavanje krvi te kašalj koji izaziva bol u prsima. Ostali simptomi raka pluća uključuju kratkoću daha i promuklost.

Prognoze za rak pluća nisu dobre kao za neke druge vrste raka jer se simptomi obično javljaju tek u uznapredovaloj fazi bolesti. Jedan od tri oboljela živi još godinu dana nakon dijagnoze, dok jedan od 20 živi još 10 godina od postavljanja dijagnoze,piše Živimgloria.hr

