Konačno dokazano: Zašto gubimo čulo ukusa i mirisa ako se zarazimo koronavirusom

Doktorka Vivijen Li, koja već mjesecima redovno izviještava o novim saznanjima o Kovidu-19 na svom Tviter nalogu, nedavno je objavila tvit u kome objašnjava da je jedan 27-godišnjak bez simptoma 4 dana otkako je testiran pozitivno razvio i anosmiju (gubitak mirisa) i ageuziju (gubitak ukusa).

“MRI je pokazao otok olfaktivnog bulbusa. Na slikama se vidi kako izgleda poslije 7 i poslije 24 dana od dijagnoze. Riječ je o bilateralnom edemu olfaktivnog bulbusa koji je povezan sa Kovidom-19”, napisala je ova doktorka iz Ohaja, prenosi “Zena Blic“.

Olfaktorni ili mirisni bulbus je zapravo zadužen za primanje mirisa, dug je oko 1, 2 centimetra i debljine jedan centimetar., a centriran je negde između očiju, takoreći na sredini glave.

Ova dva simptoma je 18. maja Svetska zdravstvena organizacija uvrstila i na zvaničnu listu simptoma.

Poznato je da virusi koji izazivaju prehladu mogu da dovedu do post-infektivnog gubitka mirisa, a preko 200 različitih virusa utiče na infekciju gornjih disajnih puteva.

Profesor Čarl Pilot, direktor medicinskih poslova i istraživanja u dobrotvornoj organizaciji Fifth Sense, objasnio je za “Independent” kako obične prehlade i birusi često uzrokuju na početku zapušen nos, a to kasnije može da dovede do “post-virusnog gubitka mirisa”.

On je dodao kako se čini da Kovid-19 ima “visoku koncentraciju u nosu” i navodi da se u većini poznatih slučajeva događa prolazni gubitak mirisa koji traje oko sedam do 14 dana. Istakao je i da “vjerovatnije virus izaziva neku vrstu zapaljenja u olfaktornim nervima, prije nego da oštećuje strukturu receptora”.

loading...

Facebook komentari