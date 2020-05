Gojaznost i korona virus: Koji indeks tjelesne mase donosi veći rizik od Covid-19

Izjava Jazdana Jazdanpana, šefa odjeljenja za infektivne bolesti u pariskoj bolnici “Biša” u kojoj su liječeni prvi slučajevi korona virusa na francuskom tlu, da više od 80 posto pacijenata na reanimaciji mlađih od 50 godina boluje od pretjerane gojaznosti, izazvala je veliko interesovanje u javnosti.

U srijedu, 8. aprila 2020. godine su iznijeti i prvi zvanični podaci nacionalnog registra, koji potkrepljuju tu teoriju. Prema ovoj statistici, čak 83 posto pacijenata na reanimaciji ima problem s kilogramima. Razlika je očigledna, ako se zna da je samo 15 posto ukupne populacije u zemlji gojazno.

To važi i za one s pretjeranom kilažom, ali i za one koji imaju tek malo povećanu težinu.

U rizičnoj grupi su svi oni koji imaju indeks tjelesne mase veći od 25. Ovaj proračun se dobija kada se tjelesna masa osobe u kilogramima podijeli sa kvadratom visine u metrima.

U teoriji, ko je, na primjer, visok 1,80, ne bi smio da bude teži od 81 kilograma (81 podijeljeno sa 1,80 na kvadrat). Ipak, misli se uglavnom na veće vrijednosti.

U Nici, prosječni indeks pacijenata na reanimaciji trenutno iznosi 29. Među njih 40, 95 posto su gojazni ili debeli, ali je to često kombinovano i sa visokim pritiskom i dijabetesom.

U Monpeljeu, polovina hospitalizovanih na reanimaciji ima pretjeranu debljinu, s indeksom između 35 i 40.

Francusko ministarstvo zdravlja je još od sredine marta skrenulo pažnju svima koji imaju indeks gojaznosti veći od 40, da mogu da zatraže bolovanje.

Zdravstvene vlasti, međutim, upozoravaju da ipak ne treba donositi prerane zaključke, ističući da je često odjednom pomiješano više otežavajućih faktora, među kojima su i srčana oboljenja, hipertenzija, šećerna bolest.

Do sličnih podataka, kada je riječ o povećanju rizika za gojazne u epidemiji virusa korona, došli su i u SAD, gde čak blizu 40 posto populacije kuburi s viškom kilograma.

Studija izvršena u Velikoj Britaniji pokazala je da 72 posto osoba koje se nalaze na reanimaciji spada u grupu gojaznih ili debelih. Od toga, 32 posto je imalo indeks od 25 do 30.

Generalni direktor francuske Zdravstvene službe Žerom Saolomon je potvrdio da gojaznost, pa čak i višak kilograma, predstavljaju otežavajući faktor i takve osobe iz predostrožnosti pozvao da brzo signaliziraju pogoršanje svog stanja s prvim znacima teškoće pri disanju, pišu “Novosti“.

loading...

Facebook komentari