I kod petomjesečne bebe u Americi registrovana rijetka Kavasakijeva bolest: Djevojčica imala temperaturu i osip; šta doktori kažu

Takvi slučajevi zabilježni su i u Italiji i Španiji, a sada su i američki ljekari prijavili slučaj.

Tim Dječje bolnice u Stenfordu rekao je da su imali slučaj petomjesečne djevojčice koja je primeljena sa Kavasakijevom bolešću, a kasnije joj je dijagnostikovan KOVID-19, piše “CNN”.

Ova vrsta rijetke bolesti predstavlja zapaljenje u zidovima srednjih i malih krvnih sudova u cijelom organizmu. Može da dovede do pojave proširenja (aneurizmi) koronarnih arterija – krvnih sudova koji ishranjuju srčani mišić. Može da ograniči dotok krvi do srca.

Najčešće se većina djece oporavi bez ozbiljnih posljedica, ali može da bude i smrtonosna (što je izuzetno rijetko). Uzrok bolesti je nepoznat, a pojedina istraživanja povezuju je sa virusima odnosno bakterijskim infekcijama.

Beba kod koje je registrovana bolest, imala je povišenu tjelesnu temperaturu i gubitak apetita. Nije kašljala niti imala stezanje u grudima. Test na grip bio je negativan, a ljekari su zatim dijagnostikovali virusnu infekciju, kasnije su utvrdili da je pozitivna na KOVID-19.

Povišena temperatura i ospi kože javili su se drugi dan, a na rendgenskom snimku uočena je bijela mrlja na plućima. Ljekari su je poslali u urgentnu službu.

Dali su joj terapiju za Kavasakijevu bolest, a dvije sedmice nakon otpusta iz bolnice osjeća se dobro i nema respiratorne simptome.

Kako je KOVID-19 novi virus, naučnici intezivno istražuju potencijalnu vezu između ove bolesti i infekcije.

Dr Bred Sigal koji je radio na ovom slučaju, rekao je da je ljekarski tim iznenadio pozitivan nalaz na virus. Ali je istakao da potencijalna veza Kavasakijeve bolesti i KOVID-19 ne prestavlja se šok.

“Kavasakijevoj bolesti često prethodi respiratorna ili gastrointestinalna bolest. To se zna već dugo vremena. Niko to ne razumije u potpunosti, ali sve ukazuje na to da bolest pokreće infekcija poput disregulacije imuniloškog sistema”, objasnio je dr Sigal koji radi na neurološkom odjeljenju bolnice u Stenfordu.

Smatra da ostali slučajevi Kavasakijeve bolesti među djecom u bolnici nisu povezani sa virusom jer to nije nešto što se uobičajeno dešava.

Ljekar je poručio da ne očekuje talase ovakvih slučajeva čak ni kod djece sa KOVID – 19 (u Britaniji je bolest nedavno registrovana i kod djece koja nemaju virus, ali se pretpostavlja da su ona ili preležala infekciju ili da test na antitijela nije bio ispravan). Istakao je da su slučajevi Kavasakijeve bolesti podgrupa podrgupe podgrupe zaražene djece.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti u Americi većina djece imala je samo blage simptome virusa, a od drugog aprila pa do danas među oboljelima djeca čine manje od dva posto, prenosi “Žena“.

