Vrkuta: Najbolji prijatelj svake žene

Davni narodi vjerovali su da je ova biljka najljekovitija ako se ubere noću kad je Mjesec u posljednjoj četvrti. Vrkuta sadrži flavonoide, organske kiseline, tanine, fitosterine, salicilnu kiselinu, eterično ulje i istinsko obilje vitamina C.Zahvaljujući mnoštvu tanina ima gorak okus, ali i moćno antiupalno i antibakterijsko djelovanje. Najveću slavu vrkuta je stekla kao sredstvo protiv ženskih bolesti, jer ona je jedna od najučinkovitijih biljaka za ovu vrstu tegoba.

Čak je i poznati švicarski travar Johann Künzle tvrdio da se 30 posto ginekoloških operacija može izbjeći korištenjem čaja od vrkute.

Idealna biljka za trudnice

Jedan od težih problema koji muče žene jest nemogućnost začeća.

Vrkuta je najbolji biljni izbor za liječenje neplodnosti. Ona djeluje kao odličan regulator hormona, potiče rast progesterona te dovodi do urednije menstruacije, što je vrlo bitno kod pokušaja začeća. Uz to, učinkovito skida kilograme i pomaže kod policističnih jajnika. Vrkuta može pomoći i kod slabe maternice te zaštititi trudnicu od spontanog pobačaja jačanjem maternice, piše She.

Svaka bi rodilja trebala piti čaj od vrkute 8 do 10 dana nakon poroda. Preporučujemo je kod povreda nakon poroda, za oporavak od teškog poroda i kod omlitavljenog trbuha.

Pomaže kod PMS i menopauze

Uza spomenute blagodati za žensko zdravlje, vrkuta djeluje i protiv mioma, cista i endometrioze, olakšava menstrualne tegobe, regulira menstrualni ciklus te ublažuje simptome menopauze. Koristi kod bolnih i obilnih menstruacija, jer sadrži tanine i adstringente koji normaliziraju krvarenje.

U slučajevima u kojima se menstruacija kod mladih djevojaka unatoč lijekovima ne pojavi, vrkuta i stolisnik pomiješani u jednakim dijelovima sve dovode u red. Kada se vrkuta kombinira s rusomačom, dobiva se lijek protiv svih ženskih bolesti. Kupka, vaginalno ispiranje i tamponi s vrkutom djelotvorni su kod gljivica, bakterijskog vaginitisa i drugih infekcija. Tampone natopite tinkturom vrkute i koristite poput vaginaleta.

Uništava bakterije i viruse

Najnovija znanstvena istraživanja pokazuju da vrkuta sprečava rast mnogih vrsta bakterija uključujući stafilokok – bakteriju koja je postala otporna na mnoge antibiotike. Smatra se da vrkuta ima i antivirusna svojstva. Znamo li da snažno obnavlja i tonizira maternicu te da pomaže kod zacjeljenja rana, zaključujemo da je izvanredno sredstvo protiv oboljenja kojima je uzrok humani papiloma virus (HPV).U tom slučaju vrkutu kombinirajte s konopljikom, ali prethodno se konzultirajte s fitoterapeutom jer konopljika snažno djeluje na hormone. Japanski znanstvenici su otkrili da tvar iz vrkute, agrimonin, zaustavlja rak dojke.

Vrkuta također pomaže kod:

krvarenja

uboda insekata

mučnine i povraćanja

ekcema i dermatitisa

upale grla

blagih proljeva, osobito u male djece

gihta i reume

hemoroida

čira na želucu

Pripravci od vrkute

Čaj

Jednu čajnu žličicu vrkute prelijte šalicom vrele vode i ostavite da odstoji pet do deset minuta. Pijte uvijek u gutljajima po dvije šalice na dan.

Uvarak

U litri vode skuhajte 30 do 50 grama osušene biljke bez korijena. Koristite uvarak za vaginalno ispiranje ili kao klistir kod crijevnih problema.

Čajna mješavina

U jednakim dijelovima pomiješajte vrkutu i stolisnik. Tri velike žlice mješavine preliti s jednom litrom vrele vode i nakon 20 minuta procijedite. Čaj pijte topao.

Kupka

200 grama suhe ili svježe vrkute prokuhajte u tri litre vode i izlijte u kadu s pripremljenom vodom. U vodi se zadržite 10 do 20 minuta i pođite na počinak.

Napomena

Osobe koje imaju probleme sa želucem, jetrom ili žuči trebaju uzimati vrkutu u manjim količinama.

