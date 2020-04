Sapun, soda i limun – bolji štit od maski i rukavica?

Od kako je proglašena pandemija virusa korona, razne priče, poruke i video snimci kruže internetom. Od svih koje sam dobila od vas ili proslijeđene od drugih ili pročitala sama, izdvojila sam one savjete za koje mislim da vrijede i da, čak i ako ne pomognu pri liječenju – neće sigurno ni odmoći, piše Aura.

Napomena: većina je preuzeta iz poruka koje se dijele po viberu, mesindžeru i FB grupama i nije zamjena za medicinsko liječenje.

Pranje ruku – pola posla

Prvo, nije mogla da se izbjegne priča o pranju ruku kao najbitnijoj prevenciji; i iako bi pranje ruku trebalo da nam je već usađeno u naviku, a otkrili smo da nije; najbolje ćemo razumjeti zašto se to toliko forsira ako objasnim da virus nije „živi organizam“, već molekula bjelančevina (dna) pokrivena zaštitnim slojem lipida (masti), koja kada se upije od strane mukoznih stanica oka, nosa ili ustiju, mijenjaju njihov genetski kod (mutacija) i pretvaraju ih u agresorske i multiplicirajuće stanice. Dakle množe se i šire.

Budući da virus nije živi organizam, već molekula bjelančevina, ne može se ubiti, već se on dezintegriše sam, odnosno uništava. Vrijeme dezintegracije zavisi o temperaturi, vlazi i tipu materijala gdje se odložio (gdje je dospio). E sad, ovo je definicija ali kada u praksi imate mutiran virus koji ranije nije postojao, temeljno pranje ruku može da posluži kao prvo što ćete preduzeti ako želite da se zaštitite.

Virusi, sami po sebi, su vrlo osjetljivi, i jedino što ga štiti jest tanki vanjski sloj masti. To je razlog zasto je bilo koji sapun ili deterdžent najbolja prevencija.

Pjena rastvara masti (i zato treba trljati tokom 20 ili više sekundi, kako bi se napravilo što više pjene). Rastapanjem sloja masti, molekula bjelančevina se rasprši i dezintegrira sama.

Takođe, toplina rastapa masti, stoga je jako dobro upotrebljavati vodu od više od 25°C* za pranje ruku, odjeće i ostalog. Osim tog, vruća voda stvara više pjene, što je spomenuto zašto je dobro.

Uloga alkohola

Alkohol ili bilo koja mješavina s alkoholom od više od 65% rastapa sve masti, osobito taj „fini“ sloj masti virusa.

Bilo koja mješavina s jednim dijelom hlora i pet dijelova vode otapa direktno bjelančevinu, dezintegrira virus iznutra.

Ne pomaže nijedan baktericid. Virus nije živi organizam poput bakterije. Ne može se ubiti nešto što nije živo antibioticima, već se može razbijati njegova struktura svime prethodno navedenim.

Nikad ne tresite odjeću koju ste nosili ili nenošenu (ukoliko je bila izložena) niti išta od tkanine. Dok je virus zalijepljen za poroznu površinu, vrlo je inertan i dezintegrira se sam. Između tri sata (tkanina i porozne površine), četiri sata bakar (jer je prirodno antiseptičan) i drvo (jer mu oduzme svu vlagu i ne dozvoljava mu da se odlijepi pa se ovaj dezintegrira), 24 sata karton, 42 sata metal i 72 sata plastika.

Međutim, ako površine istresate ili prelazite krpama po njemu (mičete ga), molekule virusa lebde aktivne u vazduhu do čak trih i mogle bi se nastaniti u nosu.

Nikakva rakija ni vodka ne pomažu. Najjača vodka ima 40% alkohola, a potrebno je barem 65%. LISTERINE pomaže. On je 65% alkohol.

Važno je znati još, od svih informacija što sam pročitala i koje su mi proslijedjene da pomažu, a odnosi se na hemijska jedinjenja metilksantin, teobromin i teofilin (takođe preuzeto iz poruka):

„Dr. Mira Sovilj je podijelila posljednje CNN vijesti koje navode: „Dr. Li Venliang, kineski ljekar koji je kažnjen zbog istine o Korona virusu, dokumentovao je presjeke slučaja u istraživačke svrhe i predložio lijek koji bi značajno smanjio utjecaj kovid-19 virusa na ljudsko tijelo.

Zašto je čaj važan

Hemijska jedinjenja metilaksin, teobromin i teofilin stimulišu jedinjenja koja mogu odbiti ovaj virus kod ljudi sa prosječnim imunološkim sistemom. Ono što je šokantnije je da su ove „složene“ riječi u stvari sastojci čaja.

Da, naš običan čaj sadrži sve te hemikalije. Glavna hemikalija je metilksantin koji u čaju potiče od kofeina. Drugi metilksantini koji se nalaze u čaju su 2 hemijski slična jedinjenja – teobromin i teofilin.

Drvo čaja stvara ove hemikalije kao način za odbijanje insekata i drugih životinja. Ko bi očekivao tako jednostavno rješenje? Bolničko osoblje u Kini je počelo sa posluživanjem čaja pacijentima tri puta na dan, a efekat je potvrđen u Vuhanu. Tamo je u centru ove pandemije dalji transfer virusa gotovo zaustavljen. Ovo važi za: kafu, ruski, zeleni, crni čaj, kao i kakao.“ Završava se u saopštenju.

Da se širi još dobrih vijesti koje treba primijeniti su i sljedeće:

„U IZRAELU NEMA SMRTI OD C-19. Postignut je lijek za virus Covid-19 ili bar način za njegovo uklanjanje. Iz Izraela dolaze informacije da ovaj virus tamo nije uzrokovao smrt.

Recept iz Izraela

Recept koji su dali je jednostavan:

Limun i soda bikarbona: Pomiješajte i pijte kao vrući čaj svako popodne, djelovanje limuna s toplom soda bikarbonom odmah ubija virus i potpuno ga eliminiše iz tijela. Te dvije komponente alkaliziraju imunološki sustav, jer kada padne noć sastav postaje kiseli i obrana tijela je niža.

Zbog toga je narod Izraela opušten zbog ovog virusa. Svi u Izraelu predveče piju šoljicu vruće vode s limunom i malo sode bikarbone.“

Po mom mišljenju, ovaj recept može da bude velika pomoć u odbrani organizma, a evo i zašto: I limun i soda bikarbona alkalizuju organizam. Kako je limun bogat vitaminom C, suprotstavlja se slobodnim radikalima u tijelu pa samim tim se smanjuje kiselost organizma. Iako je ukus limuna jako kiseo, on zapravo ostavlja bazni trag u našem tijelu, i bori se protiv kiselosti pa kao takav limun je dokazano jedan od najjačih alkalizatora.

Što se tiče sode bikarbone, ima isti alkalizujući efekat na organizam. Soda bikarbona je odličan lijek za običan grip i prehladu pa u ovom slučaju sigurno bar nešto pomaže tijelu da se izbori sa virusom. Ako se dugo i redovno koristi, u stanju je da uništi poznate viruse u najranijoj fazi, ali ni sada nije kasno da počnete i oslobodite se dosadnih simptoma sezonskih bolesti.

Voda sa sodom bikarbonom popravlja fizički performans vašeg tijela. Tajna je u tome što alkalnost sode bikarbone redukuje nivo laktične kiseline koju proizvode mišići, a to pomaže da budete snažniji i energičniji. Jedna napomena je da se vitamin C gubi u vreloj i prokuhanoj vodi, pa ovo treba praviti u umjereno vrućoj vodi. Iako sve ove navode koji kruže po internetu treba uzeti sa rezervom i ne vjerovati slijepo u njih, nepobitna je činjenica da će se tijelo tako brže očistiti, a u ovom vremenu i to dosta pomaže.

