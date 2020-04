Doktori objavili novo istraživanje i upozorili – COVID ne uništava samo pluća

Doktori sada brinu da će za mnoge pacijente koji su preživjeli COVID-19 i nisu više pozitivni na virus, ovo biti surova istina.

Za pacijente koji su već bolesni, infekcija novim koronavirusom je napad na cijelo tijelo koji uzrokuje štetu puno dalje od pluća. U studiji objavljenoj ove sedmice, kineski naučnici su analizirali rezultate krvi kod 34 COVID pacijenta za vrijeme njihove hospitalizacije. Kod onih koji su preživjeli srednji ili teški oblik bolesti, istraživači su otkrili da se brojni biološki parametri ne vraćaju u normalne vrijednosti.

Najzabrinjavajući rezultati bili su nalazi koji sugeriraju da pacijenti koji su se oporavili imaju smanjenu funkciju jetre. To je bio nalaz i kad su i drugi testovi na virus bili negativni, a pacijenti trebali izaći iz bolnice. Istovremeno, u jednoj ranoj studiji, također na pacijentima u Kini, uočeno je da 12 posto preživjelih pacijenata ima srčane probleme – čak i oni koji nisu imali nikakve respiratorne smetnje. Kada pluća ne mogu dostavljati dovoljno kisika tijelu, srce je pod velikim stresom i iz te bitke izlazi slabije.

“COVID-19 nije samo respiratorni poremećaj”, govori dr. Harlan Krumholtz, kardiolog na Univerzitetu Yale. “On napada srce, jetru, bubrege, mozak, žlijezde, krv.”

Još uvijek nećemo imati precizne podatke za sve one koji su oboljeli i preživjeli, ali doktori strahuju da će se pacijenti oporavljati puno duže nego što smo mislili. Možda čak i godinama.

“Mislim da imamo dugoročnu sekvelu”, dodaje još jedan kardiolog s Yalea, dr. Joseph Brennan, koristeći medicinski termin za posljedice nakon prestanka neke bolesti. “Ne znamo to još sa sigurnošću, ali ova bolest je silovita toliko da će, vjerovatno, neki i koji će se oporaviti od COVID-a imati druge ozbiljne zdravstvene probleme.”

Još jedno pitanje na koje ćemo možda godinama čekati odgovor jeste da li će virus SARS-CoV-2 koji uzrokuje COVID-19 mirovati u tijelu godinama, a onda se vratiti u drugačijem obliku.

Ne bi to bio prvi virus koji se tako ponaša. Npr, nakon pljuskavica/vodenih kozica, herpes virus koji uzrokuje bolest miruje decenijama, a onda se vraća kao bolni herpes zoster. Virus koji uzrokuje hepatitis B može biti uzrok raka jetre godinama nakon zaraze. U mjesecima nakon epidemije ebole na zapadu Afrike, 2016. godine, virus koji je odgovoran za tu bolest nalazio se u tečnosti u očima pojedinih pacijenata, pa je uzrokovao skoro ili potpuno sljepilo kod 40 posto oboljelih.

Kako ovaj virus ima afinitet za tkivo pluća, doktori su od početka strahovali da pojedini pacijenti mogu imati trajnu štetu na plućima. Kod infekcija koje uzrokuju koronavirusi, kao što je SARS, otkrilo se da trećina pacijenata ima smanjen kapacitet pluća i naredne tri godine, a svi ti simptomi su nestajali nakon 15 godina. Kod MERS-a, ožiljci na plućima – fibroza – bili su trajni.

Sredinom marta, kada su doktori razgovarali s desetak izliječenih pacijenata u Hong Kongu, koji su već bili kući i negativni na virus, troje je reklo kako ima teškoće da se vrati aktivnostima kao i prije bolesti. Dr. Owen Tsang Tak-yin, direktor infektivnih bolesti u bolnici Princess Margaret u Hong Kongu, kazao je kako se nekima od njih kapacitet pluća smanjio za 30 posto.”

Doktori sada predlažu da se pacijentima koji se oporave rade stalne kontrole snimanja pluća kako bi se procijenila dugoročna šteta. Isto se treba uraditi i sa srcem, a ljekari upozoravaju i anomalije s krvnom slikom…

Ove sedmice, u žurnalu New England Journal of Medicine, objavljen je članak u kojem kineski doktori opisuju slučaj pacijenta s teškim oblikom COVID-a kojem su se u cijelom tijelu stvroili krvni ugrušci kao i mnoštvo proteina koji se zovu antifosfolipidna antitijela – tragovi autoimune bolesti koja se zove antifosfolipidni sindrom koji se ponekad mogu pojaviti i kao odgovor našeg tijela na infekciju, no nekad se zadrže pa uzrokuju opasne krvne ugruške u nogama, bubrezima i mozgu., prenosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari