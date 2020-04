Pomoću metode naučnika Konstantina Buteyka možemo odmah provjeriti svoje zdravlje

Metod se zasniva na tome što svakodnevno zadržavamo dah. Sa svakim novim zadržavanjem daha produžavamo njegovo vrijeme i zahvaljujući tome poboljšavamo zdravlje. Veoma dobro djeluje na disajne organe, koji imaju veoma važnu ulogu u organizmu i od njih zavisi zdravstveno stanje. Ova gimnastika je svojevrsan stimulator za tijelo.

Kako se izvodi ova tehnika?

Veoma je važno da ovu tehniku izvodite pravilno, tako da rezultat bude pozitivan. Da bi se to postiglo, sjedite na ivici stolice i držite pravilno tijelo. Ispravite ramena, uvucite stomak.

Udahnite duboko dok se mišići stomaka i cijelog tijela opuštaju. Zatvorite oči. Zatim opušteno izdahnite i na kraju izdaha stegnite nos.

Sada morate da pratite vreme zadržavanja daha. Morate da zadržite vazduh dok plućima sasvim nestane kiseonika.

Važno je da otkrijete vrijeme koje prođe od kraja izdisaja pa do nestanka kiseonika u plućima. Za to vrijeme morate da mjerite i puls. Na primjer, ako vazduh zadržite 32 sekunde, a za to vrijeme vam je puls 69 otkucaja u minutu, to je znak da vam je tijelo u lošoj formi i da svaki dan morate da vježbate ovaj metod.

Pravilo Butejko metoda je:

Ako uspijete da zadržite dah duže od 40 sekundi, sa pulsom do 70 otkucaja u minutu – zdravi ste;

Od 20 -40 sekundi zadržavanja vazduha sa 80 otkucaja u minutu – prvi stadijum bolesti;

10 -20 sekundi sa pulsom 90 otkucaja – druga faza bolesti;

Manje od 10 sekundi i više od 90 otkucaja u minutu je treća faza bolesti.

Vježbe izvodite ujutru na prazan stomak. Da biste poboljšali zdravlje organizma, ovu vježbu morate da izvodite svaki dan. Zahvaljujući zadržavanju daha, po Butejkovoj metodi, moguće je poboljšasti stanje organizma, prenosi “Stil“.

Facebook komentari