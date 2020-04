Vrijeme je za gubitak kilograma: Dobro je započeti dan s vodom i limunom

Ponekad jednostavne promjene u rutini mogu dovesti do velikih rezultata. Iako smo se svi malo opustili i držimo se dalje od kućne vage, ovo je odlično vrijeme za uvođenje novih navika koje nam mogu pomoći da izgubimo kilograme i unesemo potrebne vitamine u tijelo. Kako to učiniti? Jednostavno iscijedi pola limuna u čašu vode. Čak nije ni važno kada ćeš to učiniti, važno je da je to dobro za tvoje zdravlje, piše Žena.

Doktorica opšte prakse, Roxanne B. Sukol, objasnila je zašto bi trebala razmisliti o uvođenju ove navike u jutarnju rutinu.

1. Potiče probavu

Kiselina pomaže kod razgradnje hrane i zbog toga što nema puno hrane u želucu. Kiselina iz limuna pomaže kod nadopunjavanja želučane kiseline koja ima tendenciju opadanja kako starimo.

2. Hidratizira

Većina nas ne pije dovoljno vode. Svakodnevni unos čaše vode s limunom pomoći će ti da dan započneš na pravi način. Kako ćeš znati da piješ dovoljno tekućine tijekom dana? Urin treba biti bistar i svijetlo žute boje.

3. Pomaže kod mršavljenja

Svi smo mi robovi navika. Zamisli koliko one utječu na nas, a ako jutarnju kavu s mlijekom zamijeniš s vodom i limunom, tvoje tijelo će ti biti zahvalno. Ako to napraviš 20 puta u mjesecu i pomnožiš s deset godina i tvoj struk će ti biti zahvalan. Razmišljaj o svojim navikama dugoročno.

4. Sprječava oksidaciju

Kao i svi proizvodi, limun sadrži fitonutrijente koji štite tijelo od bolesti. Ovi fitonutrijenti imaju snažna antioksidacijska svojstva koja sprječavaju oksidaciju oštećenja stanica, isti mehanizam koji uzrokuje hrđu.

5. Zdrave doze vitamina C

Ako u čašu vode staviš samo pola limuna dodat ćeš 6 kalorija tom danu. Uz to ćeš dobitiviše od šestine dnevne potrebe vitamina C koji naš štiti od oštećenja stanica, ali i popravlja naše tijelo.

6. Kalij je važan za tijelo

Tvoje tijelo ne može funkcionirati bez kalija. Potreban je za ‘komunikaciju’ između živčanih mišića, za prijenos hranjivih sastojaka i otpada, ali i za reguliranje krvnog tlaka. Voće i povrće važni su izvori kalija.

7. Pomaže kod spječavanja bubrežnih kamenaca

Voda s limunom sprječava nastajanje bubrežnih kamenca kod osoba kojima nedostaje citarat u urinu (oblik limunske kiselina). Također je važno da unos tekućine pomaže kod sprječavanja dehidracije što je čest uzrok stavaranja bubrežnih kamenaca, objasnila je liječnica za Health.cleveland.clinic.

8. Osvježava dah

Limun sadrži kiseline kojima ćeš isprati bakterije koje se nalaze u ustima, a uzrokuju loš zadah. Može pomoći i kod afti.

