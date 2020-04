Koliko pušenje utiče na tok i prognozu bolesti kod zaraženih koronavirusom?

Pulmolog dr Ika Pešić, koja je i član komisije Ministarstva zdravlja za kontrolu duvana kaže za TV Prva da pluća svih pušača koji do 35 godine ostave pušenje, i posle toga nisu izloženi dimu i ne uzimaju alternativu cigaretama, da se njihova pluća očiste za šest do 12 meseci i anuliraju posledice pušenja kao da nikad nisu pušili. Dok oni koji imaju više godina imaju nešto malo manju mogućnost da zaštite pluća, ali u svakom slučaju, kako kaže, nikad nije kasno ostaviti pušenje,piše b92

Što se tiče uticaja pušenja na razvoj, težinu ili loš ishod u vezi sa covidom – 19 Kinezi su uradili pet kvalitetnih studija i došli su do važnog zaključka da je jako važno ostaviti cigarete u ovo vreme koronavirusa.To nije popularno, ali je vrlo značajno jer su došli do zaključka da pušenje utiče na razvoj i težina bolesti. Od broja onih na veštačkoj ventilaciji i na intenzivnoj nezi preko 27 odsto njih činili su pušači. Među ljudima koji su ozdravili i nisu imali tako teške simptome, bilo je svega 3 odsto pušača. To nam sve govori”, ističe dr Pešić.

