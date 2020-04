Da li je sigurno voziti bickl: “To je pokretna izolacija” – kažu stručnjaci

Niko neće da vam uđe u prostor od dva metra gdje je moguć prenos, kaže Gerd Antes, matematičar koji se bavi načinom širenja zaraze. Naravno, tako štitite i druge od sebe.

“Mogu samo da naglasim: Sjedite na bicikl”, rekao je Antes, koji vožnju biciklom smatra stopostotnom pokretnom izolacijom.

Dodatna korist je to što ćete dodirivati samo svoj bicikl, a ne sve ono što dodiruje još mnogo ljudi koji se voze gradskim prevozom, a “u njemu je mogućnost zaraze posebno visoka”, prenosi “Hina”.

Ako vam je bicikl skupljao prašinu u garaži posljednjih meseci, dovoljno je očistiti ga vodom i sapunicom. Nikakva hemijska sredstva za čišćenje ne preporučuju se jer mogu da oštete bicikl.

Nakon toga je potrebno provjeriti tri najvažnija dijela bicikla – lanac, gume i kočnice, kaže serviser Dejvid Kosman.

Lanac je potrebno da se naulji. Serviseri kažu da je to obavezno ako primijetite dijeliće hrđe na lancu ili ako čujete da škripi u vožnji. “Ako se lanac ne održava, može da pukne”, pominje Kosman.

Nadalje, provjerite pritisak u gumama. Ako nemate pumpu s ugrađenim mjeračem pritiska, možete da ga provjerite utiskivanjem palca u gumu.

“Ljudi koji se češće voze biciklom obično imaju dobar osjećaj za ispravan pritisak u gumama”, kaže Kosman.

Poluprazna guma, naravno, može da se probuši. A ona istrošena, pak, prepoznaje se po tome ako je vidljiv njen donji sloj. Sitne pukotine na spoljnom zidu gume, bez obzira na to koliko ih ima, ne treba da izazivaju zabrinutost.

I na kraju, kočnice. One su izuzetno važne za sigurnu vožnju. Ako ručicu kočnice treba da stisnete skroz do upravljača, to je vjerovatno znak da su istrošene i da je potrebno zamijeniti nešto.

