Korona virus je počeo da mutira: Zašto je to dobra vijest

Ipak, u moru loših vijesti, došlo se do jedne koja je naizgled loša, ali… Virus mutira!

Naučnici su došli do saznanja da koronavirus veoma sporo mutira, čak osam do 10 puta slabije nego prosječan grip, a dobra stvar je što svakom novom mutacijom sve je manja šansa da je on smrtonosan!

Sojevi virusa su u osnovi veoma slični međusobno, a COVID-19 mutira polako, i to daje eventualnoj vakcini sve veću šansu da ga suzbije čim uđe u organizam,prenosi Alo.

Dodatno objašnjenje naučnika, kada se radi o otpornosti na virus, jeste da ne postoji nikakva zaštita pojedinaca od istog, već isključivo od toga kako će se imuni sistem odbraniti kada dođe u kontakt sa njim.

Svjetske sile su angažovale najbolje stručnjake i ne postoji strana naše planete gde se ne testiraju vakcine, što donosi ozbiljnost, ali i olakšanje u čitavom procesu borbe protiv ove pošasti.

