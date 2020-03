Jedna osoba može da zarazi ovoliko ljudi: Doktori iznijeli poražavajuće cifre

Mnogi su korona virus koji trenutno hara svetom uporedili sa običnim gripom. Iako su simptomi slični, specijalista intenzivne nege profesor Hju Montomeri objasnio je kako je korona virus drugačiji od običnog gripa,prenosi Novi.

– Običan grip, ako ga dobijem preneću na u prosjeku, 1,3 – 1,4 čovjeka. Iako ti ljudi, prenesu dalje na isti taj broj ljudi, u trenutku kada se prenošenje dogodi deset puta, ja bih bio odgovoran za 14 slučajeva gripa. Ovaj korona virus je veoma zarazan i svaka osoba ga u prosjeku prenese na tri čovjeka. To ne zvuči kao velika razlika, ali ako svako od ova tri prenese na još po tri i tako deset puta, ja bih bio odgovoran za infekcije 59.000 ljudi – naveo je on.

Kako navodi, mnogi ljudi prođu sa blagim simptomima, ali ga šire dalje u međuvremenu.

– Malo njih će biti bolesno oko desetog dana njihove infekcije, tako da će morati da dođu u bolnicu. Ako budu jako loše budu primljeni na intenzivnu negu i to je trenutak kada, ako ste u kritičnom stanju, vaš život bude spasen ili ne. Tu nastaje problem ako imamo limitirane izvore, određen broj respiratora, nedovoljno doktora, medicinskih sestara – dodaje Mongomeri.

“If you are irresponsible enough to think that you don’t mind if you get the flu, remember it’s not about you – it’s about everybody else.”

Intensive care specialist Professor Hugh Montgomery explains why this coronavirus is different from the ordinary flu.

Kaže da je najbolja šansa da ljudi ozdrave da ima dovoljno kreveta, dovoljno osoblja i dovoljno opreme.

– Neću da vas lažem, biće ružno, biće užasno za veliki broj ljudi, ali biće mali broj ljudi koji će zaista biti bolestan i mali procenat od toga kome će biti potrebna intenzivna nega, a mi možemno da spasimo mnoge od tih života, ali molim vas setite se, najbolja šansa koju možemo da damo ljudima koji se razbole ako imamo dovoljno kreveta, dovoljno osoblja i dovoljno opreme da budemo tu za vas, a ako ste dovoljno neodgovorni da vas nije briga ako se razbolite, setite se da nije sve oko vas, do drugih je – naglasio je on.

