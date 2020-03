Oglasio se doktor, stručnjak za zarazne bolesti:Evo zašto se ne bojim korona virusa!

Nema šta u ovoj profesiji nisam vidio. Ali pored SARS-a, samo me nekoliko bolesti učinilo da se osjećam ranjivo, šokirano ili potpuno užasnuto.

Ne bojim se koronavirusa. Zabrinut sam za posljedice COVID-19, koji se brzo proširio širom planete i nastavlja da pogađa sve više i više zemalja. Zaista se brinem za starije ljude, ljude lošeg zdravlja i sve siromašne, koji pate od nove katastrofe više nego drugi. Ali još uvijek se ne bojim COVID-19.

Uplašen sam gubitkom razuma i talasom straha koji je uronio društvo u očaravajuću spiralu panike i natjerao ljude da gomilaju opsceno velike količine svega i svačega.

Bojim se pljačke medicinskih maski iz bolnice i klinike za hitne slučajeve, gde je zaista neophodno da se zaštite lekari koji se bore na “prvim linijama”, ne da se koriste na aerodromima, supermarketima i kafićima… Bojim se da će naše bolnice biti ispunjene svima onima koji znaju da nisu bolesni, ali žele da provjere “za svaki slučaj”, dok oni koji stvarno imaju simptome bolesti ne mogu da dođu na red za pregled.

Ali ono što me najviše plaši je ono što kažemo svojoj djeci kada se suočimo sa prijetnjom. Umjesto da tražimo od njih da ih vode zdrav razum, logika, alturizam i da um drže otvorenim, mi ih guramo na paniku, strah, sumnju i sebičnost.

Epidemija COVID 19 još nije gotova. U određenom trenutku virus će doći u vaš grad, bolnicu, možda do vašeg prijatelja, pa čak i članova porodice. Desiće se. Pripremite se za to kako vam kasnije ne bi bilo iznenađenje. Činjenica je da ovaj virus nije sam od sebe zastrašujući, a naše ponašanje i želja da se “najpijre borimo za sebe” mogu dovesti do katastrofe,prenosi Kurir.

Preklinjem vas, ukrotite svoj strah uz pomoč uma, paniku sa strpljenjem i nesigurnost znanjem. Sada svi imamo priliku da naučimo mnogo o higijeni i spriječimo širenje mnogih bolesti u društvu. Ne bojte se činjenica. Operite ruke. Otvorite svoje srce. Naša djeca će nam biti zahvalna na tome.”

