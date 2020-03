Ispovjesti ljudi koji su preživjeli koronu: Osjetila sam mučninu, ali nikad to ne bih povezala sa virusom

Mislila sam da je mučnina zbog vraćanja na brod

Amerikanka Rebeka Frasure (35) je sa suprugom bila na krstarenju brodom, ne sluteći šta će se desiti. Nakon što je u Kini na kruzer ušao zaraženi putnik, na brodu je zavladala opšta panika. Rebeka najpre nije verovala da se zarazila jer nije osećala nikakve simptome.

“Osećala sam se da sam okej, osim manjeg kašlja koji sam vukla. Nisam imala ni temperaturu. Verovatno ne bih ni znala sam zaražena da me nisu testirali. Kad smo bili na Tajvanu, kratko smo izašli na kopno, a kad smo se vratili na brod, malo sam osetila mučninu, ali nikad to ne bih povezala s bolešću. Mislila sam da je to nešto privremeno, a ne virus, pogotovo koronavirus”, rekla je za CBC News sredinom februara kada su je odveli u bolnicu u Tokiju.Na posao je trebalo da se vrati 17. februara, ali izolovana je u bolničkoj sobi u Tokiju gde je boravila od 6. februara do 4. marta.

Kad su je nakon gotovo mesec dana provedenog u karantinu zbog koronavirusa koji je pokupila” na kruzeru Diamond Princess, upitali kako se oseća sad kada je slobodna i spremna za povratak kući, kratko je odgovorila: “Iznenađujuće”.

Bolje je, ali još ga muči suvi kašalj

Amerikanac Karl Goldman (67) iz kalifornijskog gradića Santa Klarita zarazio se na kruzeru koji je dve nedelje bio usidren u Jokohami iz bezbednosnih razloga.

Trenutno se nalazi u karantinu Medicinskog Univerziteta Nebraska, a virus ga je “napao” u avionu. Dok je putovao kući u Ameriku probudio se s groznicom.

Kaže da nije imao tipične simptome prehlade kao što su kijanje, nadutost ili bolove u mišićima.

“Od simptoma mi se javio samo suvi kašalj koji traje i dalje. To je jedino što me podseća da još uvek imam virus”, rekao je.

Oseća se dobro, ali ostaje u karaninu dok test na koronavirus tri dana za redom ne bude negativan.

Zarazila se negujući pacijente, a suprug snima dokumentarac da je oraspoloži

Kineska medicinska sestra Li Ting dobila je koronavirus dok je brinula o pacijentima u bolnici u Vuhanu.

Poslali su je u kućnu izolaciju, a suprug Hai Tang nije želeo da je ostavi samu nego je odlučio da se brine o njoj tokom bolesti. Sve su snimili, a snimke objavljuju na Jutjubu u serijalu “Naša priča o koronavirusu”.Tang priča da je ideja bila njegova jer je želeo da oraspoloži suprugu. Dok se ona odmarala, on je obavljao kućne poslove i kuvao. Oblačio je zaštitna odela kako bi sprečio zarazu, a imaju i sina kojeg su poslali od kuće.

Bio je težak udarac kada sam saznao da ne mogu napolje

Španski sportski novinar Kike Mateu (44) zarazio se u Milanu izveštavajući s fudbalske utakmice između Atalante i Valensije 19. februara. Prvi je novinar u Valensiji kojem je otkriven koronavirus nakon putovanja u Milano.Nadao se da će u ponedeljak izaći iz karantina u bolnici u Valensiji i vratiti se kući, ali test je ponovo bio pozitivan.

“Virus je vrlo otporan i opet sam pozitivan. Zaražen sam već 21 dan, a od toga sam 16 dana hospitaliziran. Nadao sam se da ću danas izaći, stoga je ovo bio težak udarac za mene, napisao je na Tviteru.

Zarazu je prihvatio s određenim humorom, ali kaže kako mu nakon dve nedelje izolacije ponestaje snage.

Odmah sam obavestila porodicu, prijatelje i kolege

Morena Kolombi (59), iz gradića Truccazzano u pokrajini Milano, otišla je 17. februara kod doktorke opšte prakse zbog simptoma grupa. Ali, nakon nekoliko dana zdravstveno stanje joj se nije popravljalo.

” Tri puta sam prebolela upalu pluća i po zvuku kašlja znala sam da nešto nije u redu. Nazvala sam zaraznu bolnicu Sacco, gde su mi rekli da više nemaju prostorija za izolaciju. Rekli su mi da odem u bolnicu u Teviglio, koja je bliža mojoj kući. Već sam se osećala jako bolesno i odlučila sam da idem autom u hitnu, a kad su me hospitalizovali, rendgen je pokazao da imam upalu pluća”, priča zaražena Italijanka, kojoj su tada uradili test koji je bio pozitivan. Bilo mi je bolje, osećaj je isti kao da imam grip, ali bojala sam se za sve s kojima sam došla u kontakt. Odmah sam nazvala prijatelje, porodicu i kolege – rekla je Morena.

“Niko me nije mogao posetiti u izolaciji u bolnici. Napravili su još jedan rendgen i videli da mi se stanje poboljšalo. Otpustili su me pre pet dana i rekli mi da ostanem u kućnom karantinu još dve nedelje. Razgovaram sa sinom i sestrom preko skajpa, ali nigde ne idem. Još malo kašljem, ali ozdravila sam”, kaže Morena i dodaje:

“Od virusa me više plaši neznanje. Osećam se tužno zbog tračeva. Tužna sam kad ljudi isprazne rafove u radnjama. Ne zato što ne razumem paniku, nego zato što niko ne misli na druge. Ako uzmete sve, možda će nekome zatrebati, a u njemu više neće pronaći ništa. Ovo je komplikovano vreme, ali potrebno je da ostanemo pri sebi – poručila je Talijanka.

Saznao sam da je korona kada je sve prošlo

Konor RId (25) iz Llandudnoa u Severnom Velsu radio je u školi u Vuhanu i postao prvi Britanac za kojeg se zna da je bio zaražen virusom COVID-19.

“25. novembra prošle godine imao sam osećaj da sam pokupio prehladu, ali nekoliko dana kasnije stanje mi se pogoršalo. Probudio sam se s temperaturom, kašljao sam i odlučio da neću ići na posao nekoliko dana” ,priča Konor koji je imao i problema sa ušima i sinusima. Mućio ga je i grozni kašalj.

Imao je i problema s ušima i sinusima, kao da mu je balon eksplodirao u lice. Mučio ga je i grozni kašalj.

” Bilo je situacija da uopšte nisam mogao da govorim, kao i onih kad sam kreketao kao žaba”, priča.

Najgore je tek došlo – probudio se boreći se za vazduh pa je naredni dan otišao u bolnicu. Tako je 5. decembra obavio krvne testove, rendgen i testove disanja. Pokazalo se da ima upalu pluća,piše Stil

“Ni u jednom trenutku nisam pomislio da bih mogao da umrem. Mlad sam. Ne pušim. Ne pijem. Nisam starija osoba i nemam zdravstvenih problema”, kaže on.

