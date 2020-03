Jako je važno odmah ujutro nakon buđenja namjestiti krevet

“Kada namjestimo krevet, mi zapravo haos pretvaramo u red. Ta energija tako ulazi u naš dan i u mnoga naša očekivanja. Gledajte na to kao na doživljavanje prvog uspjeha u svakom danu. To je kao da započinjete dan pobjedom, bez obzira koliko jednostavna bila. To je prvo pozitivno iskustvo nakon buđenja koje će pozitivno uticati na ostatak dana”, pojasnila je Amanda Gibi Peters, učiteljica feng šuija.

Dodala je da osim početka dana pozitivnom energijom, namještanje kreveta našoj podsvijesti govori da je važno brinuti o krevetu jer je to prostor na kojemu se opuštamo, piše “24sata“.

“Trećinu života provodimo u krevetu, stoga zaslužuje da se brinemo o njemu kao o svetom prostoru”, dodala je.

Osim namještanja kreveta, važno je obratiti pažnju na još nekoliko stvari kako bismo bili puni dobre energije.

Amanda ističe da bi prostor ispod madraca i samog kreveta trebalo da držimo urednim, odnosno da se suzdržavamo od skladištenja raznih predmeta, te taj dio redovno da čistimo od prljavštine i nagomilane prašine. Naime, nered i prenatrpanost pod krevetom loše utiču na san.

“Haos ispod kreveta predstavlja uznemirenost. Čišćenjem tog prostora dolazi se do mirnijeg sna prizivanjem i podržavanjem hranljive energije da u potpunosti kruži oko nas dok spavamo”, pojasnila je.

Različiti materijali donose različite energije

Obratite pažnju i na materijale od kojih je izrađena posteljina.

“Pamuk priziva zanosnu, svježu energiju. Studije su pokazale da nam takva posteljina pomaže da brže zaspimo, dublje da spavamo i probudimo se svježi. Svila i saten održavaju cirkulaciju energije”, ističe Amanda.

Njen savjet je da odvojite malo vremena i pokušate da osjetite tkaninu, kako djeluje na vas. Na taj način možete da pronađete materijale koje želite da uključite u vaš životni prostor jer vas pune pozitivnom energijom. Takođe, o životnom prostoru treba brinuti i njegovati ga, a krevet je važan dio toga, prenosi “mindbodygreen.com”.

