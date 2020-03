“Pritisak se ne liječi tabletama, one vam neće pomoći”

Profesor Sergej Bubnovski jednom se jedva spasao od bolesti. Uspio je da se izvuče, ali ne uz pomoć lijekova već uz pomoć sopstvenog sistema iscjeljenja koji podrazumijeva kineziterapiju, zasnovanu na pokretu. Uz pomoć svog sistema iscjeljenja, Sergej Bubnovski je na noge podigao i beznadežne pacijente.

Poučen vlastitim iskustvom, ovaj cijenjeni doktor savjetuje da se oslonite na vlastite rezerve svog tijela. On smatra da je dovoljno da ujutru uradite par vježbi.

“Kurir” prenosi njegov intervju objavljen u ruskim medijima:

– Profesore Bubnovski, da li vježbate ujutru?

Kupam se hladnom vodom i to je vežba sama po sebi jer se mišići stimulišu iznutra. Nakon toga radim gimnastiku. Moji pacijenti sa ozbiljnim kardiološkim bolestima, počevši da rade vežbe po određenom sistemu, bili su pozitivno iznenađeni poboljšanjem koje im se desilo.

Naravno, najjednostavnije je progutati tabletu protiv pritiska. Najteže je koristiti resurse svog tela da se oslobodite pritiska. Nijedan kardiolog na svetu ne može da mi pokaže pacijenta koji se oporavio od hipertenzije koristeći lekove. Odnosno, pacijent se prvo “navuče” na jednu tabletu, a zatim na celu šaku lekova…

– Da li je to neka vrsta zavjere?

Da! Čim se osoba razboli, a to se dešava oko četrdesete godine, kardiolozi kažu: vreme je za tablete. Umesto da shvatite zašto se bolest pojavila, vi poslušno odlazite u apoteku i uzimate lekove koji sprečavaju koronarnu bolest srca. U stvari, ne postoji profilaksa; bolest se pogoršava. Jer bol u grudima je posledica lošeg stanja tela, a ne uzrok. Potrebno je razumeti šta se dešava sa srcem, sa krvnim sudovima. Nisam video zdrave ljude koji napuštaju domove zdravlja. Video sam preživele. I sam sam jedva prešao taj put od invalida do zdrave osobe.

– Ali svi mi, kada se razbolimo, prvo šta uradimo je da idemo kod doktora!

Ako imate 40 godina i idete kod lekara to je kao da vam on kaže: draga, vreme je da se razbolite! Tada vam prepiše tablete. A čovek ih pije i ne primećuje da one ne pomažu! Kada dođe u situaciju da nema dovoljno novca za sve te lekove, uzima knjige i počinje da čita o alternativnoj medicini. Tada otkriva druge lekove: pokret, disanje!

Paradoks: ima dece koja su bolesna, a doktor ih oslobađa fizičkog vaspitanja! Iz nekon razloga se veruje da će se osoba u pokretu sigurno razboleti, a opet da će se oporaviti ležeći u krevetu. Ali kako što znate voda ne teče ispod kamena!

Svakodnenvi čučnjevi sa ispravljenim leđima će pomoći da se oporavite od mnogih bolesti.

– Ali bol je najteža za podnošenje!

U slučaju akutnog bola, primenjuju se hladni oblozi za ublažavanje oticanja, što poboljšava mikrocirkulaciju.. Bol je uvek edem, nakupljenje tečnosti. A vi treba da radite vežbe koje pumpaju tu tečnost iz zglobova.

Agina pektoris je takođe upala unutrašnje sluzokože. A iza grudne kosti postoji bol. I mi umesto da radimo vežbe, odlazimo u krevet i gutamo tablete. Ali nisam video ni jednu osobu koja se rešila takve boli ispijajući šake tableta.

Pacijenti me pitaju: “Pa šta, celog života vežbam?” Ali ovo je kao kada perete zube i umivate se. Ustanete odradite vežbe i nastavite dalje. I verujte mi nećete ostati, nego ćete postati mlađi vežbajući! Kod osobe koja redovno vežba, umesto starih ćelija pojavljuju se mlađe!

– Šta savjetujete da se vježba i kako?

Ako imate visok pritisak, bol u grudima: čučnjevi, sklekovi i td. Ako svaki dan izvedete čučnjeve kod kojih leđa stoje pravilno, mnogi problemi će nestati. Ovo je posebno važno za one koji dugo sede za računarom.

Uzmite ovo kao pravilo: ako ste sedeli sat vremena – uradite 30 čučnjeva. I bilo bi lepo da svako jutro započnete sa hladnom kupkom – 5 sekundi. To budi celo telo i daje energiju potrebnu za ceo dan.

Facebook komentari