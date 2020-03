Ženske dileme: Da li ovulacija ponekad boli?

Kakav je ovo probadajući bol?

Da li ste ikad iskusili iznenadan bol u predjelu donjeg abdomena? Neuobičajeni bolovi će vas natjerati da se obratite ljekaru, pogotovo ako ih osjećate svakog mjeseca i nisu povezani s menstrualnim grčevima.

Ovulacija se javlja od 10 do 14 dana prije menstruacije (u zavisnosti od dužine trajanja ciklusa) i može da izazove neprijatan bol jajniku. Kada imate ovulaciju, jajna ćelija se nalazi u čauri i okružena je tečnošću. Kada dođe do pucanja čaure, tečnost se izliva i uzrokuje bol. Dok neke žene svakog mjeseca prolaze kroz to, druge nikada u životu ne dožive taj osjećaj, piše “Ljepotaizdravlje“.

Da li imam infekciju?

Dešava li se da barem jednom mjesečno pomišljate da ste ‘zakačili’ neku vaginalnu infekciju, odlučujete da zakažete pregled kod ljekara, ali vas onda to prođe i zaboravite na sve? U pitanju je cervikalna sluz i ona može da bude dobra stvar – u slučaju da želite da zatrudnite.

Kada se nivo hormona promjeni, mijenja se i količina cervikalvne sluzi. Ona olakšava spermatozoidima da dopru do jajne ćelije i oplode je. Cervikalna sluz postaje kremasta i bjeličasta sedam dana nakon završetka menstruacije. Neposredno pred ovulaciju, zadržava bjeličastu boju da bi se po njenom završetku sluz zgusnula i na kraju nestala.

Ako ste u izuzetno plodnom periodu, proizvodićete toliku količinu sluzi, da vam se može desiti da iscuri iz vas i ostavi tragove na vašem donjem vešu. To curenje će vas navesti da pomislite da je u pitanju infekcija, ali radi se o sasvim uobičajenoj pojavi. Ukoliko vas iritira, dovoljno je da koristite uloške nekoliko dana.

