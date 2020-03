Jednostavan i brz test za provjeru zdravlja u 3 koraka

Naučnici kažu da način na koji izvodite svakodnevne aktivnosti može da vam kaže više o vašem zdravlju nego vađenje krvi ili kompletan skener tijela, prenosi Riders dajdžest.

Iako može da zvuči neozbiljno, ova tri mini-testa najbrže će vam pokazati u kakvoj ste formi i dati elan da poradite na kondiciji i zdravijoj ishrani, piše “Informer“.

1. Stajanje na jednoj nozi

Pokušajte da stojite na jednoj nozi, širom otvorenih očiju i ostanite u toj poziciji najmanje 60 sekundi. Ako počnete da gubite ravnotežu poslije samo 20 sekundi, moguće je da imate neuroloških problema.

2. Gore-dole

Ustanite i sjednite 10 puta zaredom i pratite koliko vam treba vremena za to. Britansko istraživanje pokazalo je da oni koji su mogli da ustanu i zatim ponovo sjednu do deset puta u roku od 21 sekunde imaju veće šanse za duži život. Naime, ovaj test pokazuje koliko imate energije, koliko su snažni vaši mišići, kakva je vaša koordinacija, kao i organi za disanje. Ako vam ne uspijeva da to uradite za 21 sekundu, promjeniti ishranu i za početak više šetajte.

3. Dotaknite svoje nožne prste

Sjedite na pod, glave i leđa oslonjenih o zid. Pokušajte rukama da dotaknete svoje nožne prste. Što je veća udaljenost do vaših prstiju, to je veća šansa da imate kardiovaskularne probleme. Dokazano je da fleksibilnost tijela utiče i na fleksibilnost arterija. Kada su arterije fleksibilne, krv može nesmetano da cirkuliše. Ali ako su one ‘zakrčene’, zbog nezdravih navika i manjka kretanja srce će imati poteškoća u pumpanju krvi, a vaše tijelo će biti u opasnosti od srčanog udara.

Facebook komentari