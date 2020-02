Otkriveno zašto su muškarci sve manje plodni

Ona je otkrila da muškarci koji jedu puno junk fooda imaju i do 25 posto manji broj aktivnih spermatozoida od onih koji su jeli zdravo, piše Daily Mail.

Naučnici su analizirali uticaj prehrane na mušku spermu i zaključili kako je “spermagedon”, kako su ga nazvali, uveliko uzrokovan nezdravim prehrambenim navikama, prenosi “24sata“.

Ljubitelji pica, pomfrita i slatkih poslastica imaju za četvrtinu niži broj spermatozoida od onih koji jedu puno voća, ribe i povrća. Njihov broj spermatozoida, što se još uzima i kao mjera plodnosti kod muškarca, u prosjeku iznosio oko 122 miliona u poređenju sa 167 miliona kod muškaraca sa zdravom prehranom. To je otkriće objavljeno u časopisu JAMA Network Open, s naglaskom da moderan način života vodi u drastičan pad plodnosti. Otkriveno je da kvalitet sperme polako i sigurno pada u zapadnim zemljama u proteklih nekoliko desetljeća, a istovremeno smo postali sve deblji i manje aktivni.

Analizirane su četiri grupe muškaraca s obzirom na njihovu prehranu, a uopšteno ukupni broj spermatozoida iznosi 140 miliona po mililtru. Normalan se raspon prema STO-u smatra od 40 do 300 miliona spermatozoidu po mililitru.

“Plivači nestaju”

Broj spermatozoida kod muškaraca na Zapadu u posljednjih 40 godina pao je za 60 posto, otkriva naučno istraživanje koje još jednom dokazuje da moderni svijet uništava zdravlje muškaraca, piše Daily Mail.

Naučni članak objavljen je u “Human Reproduction Update”, a naučnici koji su radili na istraživanju su iz Izraela, SAD, Danske, Brazila i Španije. Tačan postotak pada relativnog broja spermatozoida koji su utvrdili zapravo je 59,3 posto, i to u razdoblju od 1971. do 2011. Dijelovi svijeta koji su se pokazali kao problematični, zapravo su redom razvijene zemlje; Evropa, Sjeverna Amerika, Australija i Novi Zeland. Pesticidi, hemikalije koje poremećuju hormone, prehrana, stres, pušenje i pretilost redom su povezani s ovim problemom. A on je nadalje povezan s nizom drugih bolesti poput raka testisa i povišeni nivoi smrtnosti. Naučnici zaključuju i to da stopa pada broja spermatozoida ne pokazuje znakove zaustavljanja u posljednjih nekoliko godina.

Poziv na buđenje

Ovaj isti trend istovremeno se ne primjećuje u drugim dijelovima svijeta; u Južnoj Americi, Africi, Aziji, gdje su odgovarajuće studije takođe provedene. Jedan od stručnjaka koji je istraživanje komentarisao rekao je da je ono bilo “najpotpunije do sada”. Podatke je nazvao “šokantnima”, kao i “pozivom na buđenje” za hitnim istraživanjem razloga takvih trendova.

Dodatni problem je uočena povezanost hemikalija s učestalošću raka testisa, broja djece rođene sa samo jednim testisom, s muškim pubertetom i uopšte nivoima testosterona kod muškaraca. Što se tiče problema s hormonima, naučnici nakon ove studije više nego ikad ranije sumnjaju da s tim, između ostalog, ima veze i pušenje majki tokom trudnoće. Smanjivanje nivoa spermatozoida prvi put je registrovano još prije 25 godina.

