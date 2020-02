Kosa vam opada? Prepoznajte kad je razlog za posjetu doktoru

Muku mučite s opadanjem kose i poludite svaki put kada vidite mnogo dlaka u odvodu za tuširanje ili na podu kupaonice dok se češljate? Ne brinite, prema stručnjacima za kosu i vlasište gubitak kose je normalan, ali u određenoj mjeri.

Prosječna žena svaki dan izgubi najmanje 60 vlasi kose, a normalno je izgubiti u danu do 150. Philip Kingsley, triholog (stručnjak za kosu i vlasište) tvrdi kako je važno razumjeti da količina kose koja opada varira o duljini kose. Tako primjerice kod ljudi s kraćom kosa opada više vlasi nego kod ljudi s dužom kosom, ali to vas ne treba plašiti.

Broj izgubljenih vlasi ne možete izbrojati. No, možete napraviti kućni test. Uzmite pramen od 50 ili više vlasi kose i provucite između prstiju te povucite. Ako izgubite pet do osam vlasi, to je još uvijek normalno. Međutim, ako izgubite 15 ili više, taj bi vas broj trebao zabrinuti.

Za većinu ljudi 90% kose je u fazi rasta, a ostatak je u fazi mirovanja. Tih 10% opada pa time ostavlja prostor za nove dlake koje trebaju izrasti. Dakle, kada prilikom prolaska prstiju izgubite 15 ili više vlasi, to znači da imate više od 10% kose u fazi mirovanja.

Ako gubite kosu, to ne mora nužno značiti da postoji problem. Postoje razlozi zbog kojih gubite kosu, a to su previše stresa, nedostatak određenih vitamina, loš način života, dijeta ili razni imunološki problemi, piše Steth News.

Bez obzira na uzrok, ako vam kosa pretjerano opada, trebali biste otići liječniku. Uz to, ako vaša kosa redovito prolazi kroz proces poput bojanja, izbjeljivanja i ravnanja, svaki pramen postaje slabiji. Iako upotreba ovih proizvoda ne mora nužno utjecati na rast kose, oni mogu do određene mjere oštetiti strukturu kose.

Ako često koristite frizerske salone, vrijeme je da to svedete na minimum jer proizvodi koje nanesite na kosu mogu dovesti do češćeg opadanja kose, prenose “24sata“.

Stručnjaci preporučuju korištenje šampona bez sulfata u sastojcima, dodataka za kosu s biotinom, izbjegavanje alata za oblikovanje kose koji koriste toplinu i obavezno nježno četkanje.

