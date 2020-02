8 upozoravajućih simptoma da nešto nije u redu s vašom jetrom

Jedan od najvećih organa je odgovoran za metaboličke funkcije organizma – korištenje nutrijenta iz prehrane kako bi ih tijelo moglo iskoristiti te izbacivanje svih toksičnih tvari prije nego uzrokuju štetu, piše Ordinacija.

Ovo su signali pomoću kojih vam jetra daje do znanja da nešto nije u redu… Prepoznajte ih na vrijeme.

1. Svrbi vas koža

Primarna bilijarna ciroza (PBC) je kronična bolest koja uništava žučne vodove i na žalost nema očitih simptoma, ali jedan od prvih simptoma je svrbež kože. Naravno, koža vam može biti samo suha, ali ako stanje postaje trajno, možda bi bilo pametno posjetiti liječnika jer može biti simptom ciroze jetre.

2. Oči i koža poprimaju žutu boju

Ako bjeloočnica postane žućkasta, ili ste primijetili žute mrlje po koži, radi se o visokoj razini bilirubina u tijelu, a radi se o žutom pigmentu koje izlučuje jetra. Ako primijetite diskoloraciju, moguće se radi o problemima s jetrom, od ciroze do hepatitisa B.

3. Dobili ste puno kilograma, ili ih pak gubite prebrzo

U slučaju ciroze može doći do debljanja, a gubitak kilograma također može biti simptom i to ne samo ciroze jetre već se može raditi i o hepatitisu C – virusnoj infekciji koja vodi do upale jetre.

4. Crveni su vam dlanovi

Evo još jednog upozorenja! U ovom se slučaju može raditi o nealkoholnoj masnoj jetri, stanju u kojem se previše masnoće nakuplja u jetri i nema veze s ispijanjem alkohola.

5. Gubite pamćenje

Zaboravljate gdje su vam ključevi od auta i kamo ste uopće krenuli? Ako se stanje pogoršava, jetra može biti odgovorna. Naime, kad jetra otkazuje, nije u stanju pravilno izbaciti toksine iz organizma pa se oni mogu nakupljati u mozgu, a jedna od posljedica je gubitak memorije.

6. Mijenja vam se osobnost

Promijene u ponašanju mogu prepasti osobu koja ih doživljava. Radi se i u ovom slučaju o nakupljanju toksina u mozgu zbog čega se možete ponašati drugačije nego uobičajeno.

7. Puni ste modrica

Kod starijih se osoba često pojavljuju modrice jer im je koža tanja, ali ako ste mlada osoba i nemate objašnjenje za sve modrice koje se pojave na vašem tijelu – odjednom, možda bi bilo dobro provjeriti zdravlje jetre.

8. Urin vam je tamne boje

Ako ste primijetili ovu promjenu, može biti signal da imate problema s jetrom. Bilirubin je odgovoran za žutu boju kože i oka, ali isto tako može promijeniti boju mokraće.

