Koronavirus: Misterija vezana za djecu potpuno zbunila naučnike

No, jedna od najvećih misterija vezanih za ovaj virus jeste to što djeca ne obolijevaju od ove infekcije!

Prvi slučajevi zaraze javljeni su 31. decembra prošle godine, no niti jedno dijete mlađe od 15 godina nije bilo zaraženo sve do 22. januara. Studija, objavljena u žurnalu New England Journal of Medicine, navodi da djeca jednostavno nisu podložna ovoj zarazi ili, ako i jesu inficirani, pokazuju jako slabe simptome, prenosi “RadioSarajevo“.

Od tog dana, prijavljena su tek četiri slučaja zaražene djece: 9-mjesečna djevojčica u Pekingu, dijete u Njemačkoj čiji je otac zaražen koronavirusom i dijete u Shenzhenu, u Kini, koje nije imalo niti jedan jedini simptom.

Jučer su kineske vlasti objavili da je novorođenče u Wuhanu zaraženo koronavirusom 30 sati nakon rođenja: majka djeteta je pacijent koji se liječi od ove bolesti u bolnici.

No, to je to. U većini slučajeva, djeca nisu ranjiva na ovaj soj koronavirusa.

“Iz svega što smo dosad vidjeli, a iz razloga koji su nam potpuno nejasni, ovaj virus primarno pogađa odrasle osobe”, saopćio je Richard Martinello, profesor infektivnih bolesti na Yale School of Medicine.

“Većina izvještaja iz Kine dolazi iz bolnica za odrasle, a ne s pedijatrija. Možda je i slučaj da jednostavno nismo dobili te podatke”, govori prilično iznenađeni profesor.

Stručnjaci dijele mišljenje da je, ako su djeca nekako imuna na ovaj virus, to jako, jako dobra stvar – jer djeca ne peru ruke tako često, ne pokrivaju usta, diraju svašta…sve su to aktivnosti uz koje se zaraze prenose vrlo lako.

“Ako možemo zaštiti djecu – pod jedan, to je sjajno za njih, pod dva, to je sjajno za populaciju”, kazao je Aaron Milston, epidemiolog i profesor pedijatrije na Univerzitetu Johns Hopkins. “Ako ne pogodi pedijatrijsku populaciju, to će itekako umanjiti obim epidemije.”

Simptomi ovog koronavirusa slični su onima koji se povezuju s upalom pluća i gripom: groznica, kašalj, visoka temperatura, glavobolja, grlobolja i teško disanje.

Novi soj koronavirusa (o čijem imenu naučnici upravo raspravljaju, op.pr.) izrazito je sličan još jednom soju koronavirusa – SARS-u, koji je u periodu od novembra 2002. do jula 2003. ubio 774 osobe, a zarazio više od osam hiljada ljudi.

SARS je također, iz nekog razloga, “zaobilazio” djecu: bilo je samo 80 potvrđenih slučajeva djece oboljele od SARS-a. U izvještaju iz 2007, eksperti iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) naveli su kako su djeca, mlađa od 12 godina, imala mnogo blaže simptome nego odrasli, kad je u pitanju SARS. Niti jedno dijete ni adolescent nije umro od SARS-a, a samo je zabilježen jedan slučaj da je dijete prenijelo SARS drugoj osobi.

Naučnici i dalje ne znaju zašto je to tako.

