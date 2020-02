Simptomi leukemije koje moramo prepoznati na vrijeme

Leukemija je zloćudna bolest koštane srži. Prema brzini razvoja simptoma i napredovanju bolesti, bolest se dijeli na akutnu i hroničnu, a prema zahvaćenoj krvnoj lozi na limfocitne (limfoblastične) i mijeloične leukemije.

Bijele krvne stanice razvijaju se iz matičnih stanica u koštanoj srži. Leukemija nastaje kada proces sazrijevanja iz matičnih stanica u bijele krvne stanice protječe krivo i proizvodi kancerogenu promjenu. Promjena često uključuje prerazmještaj komadića hromosoma—složenog staničnog genskog materijala. Kako preraspodjela kromosoma (kromosomska translokacija) smeta normalnom nadzoru nad staničnom diobom, zahvaćene se stanice razmnožavaju bez ograničenja, postajući karcinomskima. One konačno zauzmu koštanu srž, nadomještajući stanice koje proizvode normalne krvne stanice. Te leukemičke stanice (stanice raka) mogu upadati u druge organe uključujući jetru, slezenu, limfne čvorove, bubrege i mozak.

Vrste leukemije

Postoje četiri glavne vrste leukemije, nazvane po tome kako brzo napreduju i koje vrste bijelih krvnih stanica zahvaćaju. Akutne leukemije napreduju brzo; hronične leukemije napreduju polagano. Limfocitne leukemije zahvaćaju limfocite; mijeloidne (mijelocitne) leukemije zahvaćaju mijelocite. Mijelociti se razvijaju u granulocite, drugi naziv za neutrofile.



Simptomi koje ne trebamo zanemariti:

Blijeda koža

Kada se javi leukemija, mutirane stanice mogu preplaviti koštanu srž i tako otežati proizvodnju zdravih krvnih stanica.. Manjak zdravih krvnih stanica može dovesti do razvoja anemije, zbog koje koža postaje blijeda. Još jedan simptom anemije su stalno hladne ruke.

Zamor

Kao i kod mnogih drugih težih bolesti, zamor je jedan od čestih simptoma leukemije. Ako se stalno osjećate umorno, a posebice ako se niste tako prije osjećali, svakako se javiti liječniku. Osim leukemije, zamor može uzrokovati i anemija, koja opet može biti nuspojava leukemije.

Upale i groznice

Krvne stanice su vrlo važna komponenta imunološkog sustava. Kada one nisu zdrave, za očekivati je da ćete češće biti bolesni. Zbog toga su groznice i upale jedan od najčešćih simptoma leukemije.

Kratkoća daha

Ako primijetite da vrlo lako ostajete bez daha, čak i pri lakšim fizičkim aktivnostima, to je svakako simptom kojeg ne trebamo zanemariti. To posebice vrijedi za one koji su inače fizički aktivni i u dobroj formi.

Rane sporo zacjeljuju

Ako primijetite da vam ogrebotine i mjesta na kojim ste se porezali jako sporo zacjeljuju ili vrlo lahko dobivate modrice, to vrlo lako može biti znak leukemije. Pojava sitnih crvenih tačkica na koži također može biti rezultat ove bolesti.

Ostali simptomi

Postoje i drugi, manje učestali simptomi leukemije, poput boli u zglobovima i noćnog preznojavanja. Ovisno o podtipu leukemije, može doći i do naglog gubitka težine. Ostali mogući simptomi su krvarenje iz nosa, natečeni limfni čvorovi i osjećaj hladnoće, piše “e-zdravlje“.

