Počinje nazebom, spušta se na pluća: Epidemiolog o toku bolesti i simptomima koronavirusa

Virus je u jednom trenutku djelovao ‘bezazleno’ i izazivao je samo nazeb, već u sljedećem se prenosio sa čovjeka na čovjeka, da bi na kraju izazvao već veliki broj smrtnih ishoda. Bolest prolazi brojne etape, a njena meta su pluća.

Počinje nazebom

Simptomi, prema riječima stručnjaka, nisu još do kraja određeni i precizno definisani, budući da je tok bolesti i dalje nepredvidiv, ali ono što je zajedničko svima jeste da počinje od nazeba.

– Virus korona inače izaziva nazeb. Od toga se ne umire. Nazeb podrazumijeva u prvom trenutku iritaciju nosne sluzokože, kao i grla – objašnjava za “Blic” epidemiolog dr Zoran Radovanović.

On ističe da period inkubacije još nije poznat, ali ako se služimo iskustvima koja smo imali ranije kada je korona izazivala SARS i MERS, taj period je u prosijeku pet do šest dana, dok je neki najširi raspon od dva do 10 dana.

Pojedini kineski stručnjaci kažu da inkubacija može da traje i do mjesec dana.

U rizičnu grupu da se zaraze od ove bolesti su ljudi sa oslabljenim imunitetom, djeca i stariji ljudi kod kojih su primjećeni simptomi sličniji pneumoniji i bronhitisu.

Šta se desi kada se bolest proširi?

– To da li će se bolest proširiti dalje ili će ostati na nazebu, zavisi od samog virusa, nikako od pacijenata, jer lijek ne postoji – kaže Radovanović ističući da su meta koronavirusa pluća.

Kako on dalje objašnjava, virus korona se u sljedećem stadijumu spušta na pluća izazivajući ozbiljnu upalu.

Upala na kraju dovede do otkazivanja ovog organa i smrti pacijenta.

Kao jedan od uzroka smrti pominju se i otežan rad jetre i otkazivanje rada bubrega.

– To je vrlo moguće, jer u trenutku kada pluća otkazuju, dolazi do poremećaja funkcije cijelog organizma, pa jedan po jedan organ otkazuju – zaključuje doktor Radovanović.

Za sada, ističe on, neke procijene pokazuju da je ovaj virus manje opasan od njegove ‘braće’ SARS-a i MERS-a, jer je smrtnost za sada manja.

– Sa SARS-om smrtnost je 10 posto od zaraženih, što je oko 800 ljudi. Kada se MERS dva puta 2002. i 2012. godine proširio svijetom, smrt je bila od 35 do 37 posto – kaže Radovanović i naglašava da je smrtnost koronavirusa za sada manja i iznosi oko dva posto.

