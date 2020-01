Tuširanje hladnom vodom: Koliko je zdravo, ima li benefita

Mnogo je zdravstvenih beneficija koje su povezane s terapijom „hladno tuširanje“.

Svatko ko živi ispunjen i svrsishodan život može posvjedočiti ovim istinama. Kako bismo u životu išta postigli, osjećaj neugode ima veliku ulogu u tome.

Ako ste bez novca i morate posuditi novac kako biste napunili gorivom auto osjećat ćete neugodu. Ili ako želite lijepu ženu upitati za sastanak.

Svrha i smisao dolaze sa žrtvom. U mnogim slučajevima, žrtvovanje je život u nekomforu, odnosno neugodi.

Naučite svoj um da prihvati, da preživi i prigrli neugodu, nekomfor, stanje neudobnosti kao način koji može uvelike utjecati na sav naš život.

Poduzetnici, atletičari i drugi profesionalci mogu smatrati terapiju „hladan tuš“ trivijalnom kako bi postigli svoje rezultate, ali ne propustite širu sliku.

Ne radi se o hladnoj vodi. Radi se o neugodnosti koja je povezana s hladnim tuširanjem, što možete svakodnevno prevladati i tako razvijati se kako bi ostvarili još veće ciljeve u životu.

Mislite da to nije zdravo?!

Ako ste od onih koji slijepo slušaju konvencionalan način razmišljanja svojih roditelja, vjerovatno nećete biti obožavatelj tuširanja hladnom vodom. Navodno, ono vas može učiniti bolesnim, iako je puno studija pokazalo da je to mit.

Istina je, da je terapija „hladnom vodom“ jedan od najzdravijih načina da u vašem tijelu regulirate unutrašnju temperaturu i ojačate imunološki sistem. Takva terapija se smatra hermetičkim stresorom, što znači da izlaganje niskoj razini toksina može unaprijediti vaše zdravlje.

Poboljšava cirkulaciju – tuširanje hladnom vodom značajno će poboljšati vašu cirkulaciju između organa i kože. Na niskim temperaturama, vaša krv jače teče kroz organe kako bi im osigurala toplinu.

Topla voda širi krvne sudove, dok ih hladna skuplja, mijenjanjem te dvije opcije poboljšavate cirkulaciju i čistite sve slojeve vaše kože. No, ako ste tek na početku, najbolje je da se držite samo hladne vode.

Poboljšava raspoloženje – Teško je ocijeniti raspoloženje i potrebno je puno stvari za to. Postoje naučni dokazi za različita poremećaje u raspoloženju (Unbalanced Brain dodaj). Hladan tuš stimulira izlučivanje hormona noradrenalin koji je povezan s poboljšavanjem osjećaja depresije.

Povećava snagu imunološkog sistema – za razliku od onoga što vam je rekla vaša draga majka, provođenje vremena u hladnom zapravo ojačava vaš imunitet. Oni koji koriste beneficije hladnog tuširanja pokazuju viši nivo bijelih krvnih zrnaca kao i višu koncentraciju plazme, T limfocita i ostalih vrsta limfocita.

Povećava razinu testosterona – tuširanje hladnom vodom pomaže da na zdrav i prirodan način povećamo razinu testosterona u tijelu. Odlično ćete se osjećati u svome tijelu, dobro ćete izgledati u teretani, psihički i mentalno ćete biti motivirani. Trajanje ovog osjećaja prožet će vas kroz cijeli dan.

Prednosti u metabolizmu – iz perspektive tijela, hladno tuširanje je izrazito korisno. Hladna voda izaziva i povećava brzinu metabolizma. Isto tako potiče vaše tijelo da stalno iznova regulira vašu temperaturu tijela, koristeći jako puno kalorija. Dakle, tuširajte se kratko i slatko. Duže izlaganje terapiji „hladnog tuširanja“ nije nužno i bolje.

Bolje disanje – može vam se dogoditi da hiperventilirate čim započnete tuširanje, što je obično prirodna reakcija. No, panika će samo učiniti to iskustvo gorim tako da je u vašem interesu da dišete mirno i duboko. Ako želite biti među nekolicinom ljudi na svijetu koji doista dišu duboko, hladno tuširanje je savršena stvar za vas.

Olakšat će vam život

Najbolji savjeti su koji vam mogu odmah pomoći u praktičnom življenju. Prihvaćanje neugodnosti u vašem životu je možda najteža stvar s kojom ćete se morati boriti.

Velike ciljeve možemo postići jedino izlaskom iz komforne zone – što prije shvatite da realizacija vaših ciljeva ovisi o vašem shvaćanju da je neminovno da povremeno izlazite iz komforne zone to će vam rješavanje istih biti „mačji kašalj“. Razlika između stvaranja dobre impresije, čvrstog stajanja na zemlji, i uspjeha je u navikavanju na nelagodu.

Sve počinje prvim danom – većini ljudi na početku najveći strah je koliko će to sve skupa trajati? Da li se trebaju tuširati hladnom vodom do kraja života? Ako samo razmišljate o tome, nikada nećete stići na željenu poziciju. Idite dan po dan. Tuširajte se jedan dan hladnom vodom po par minuta, izađite i to je za početak dovoljno. Sljedeći dan učinite isto. Bit će lakše svakim novim danom kako budete prakticirali ovu „vještinu“.

Nemojte pokušavati postupno savladavati ovu terapiju – osim ako nemate zdravstvenih problema. Kad započnete tuširanje s toplom vodom, vrlo je teško se nagovoriti iz takve ugode prijeći u neugodu, hladnu vodu.

Zagrijte se prije tuširanja – što će vam posebno goditi kad je ljeto i vrućina. No, isto tako, kad zazimi, dobro se oznojite vježbanjem prije nego li što krenete po tuš. To je odličan način da se ohladite no isto tako može vam poslužiti kao prevencija boli i umora u mišićima nakon fizičkih teških vježbi.

Fokusiranje na vaš dah – vjerovatno ćete osjećati osjećaj panike, no pokušajte se smiriti. Tuširanje hladnom vodom je kao živi pijesak. Što prije prihvatite što se događa i pomirite se s tim, to ćete se prije oporaviti od šoka. To je jedan od razloga zašto je takva terapija izrazito meditativna. S maksimalnom stimulacijom oko vas, vaš posao je jedino da ostanete fokusirani na vaš dah (disanje). To vam, također, pomaže da osvijestite i ojačate vaše mentalne sposobnosti.

Osim navedenih prednosti ove terapije, u vremenima kad su klimatske neprilike tako zastrašujuće jednostavnost, praktičnost i “jeftinost” ovakvog načina jačanja imunološkog sistema je dobrobit svima nama koji razmišljamo kako da se najbolje zaštitimo od vremena koja dolaze.

Iskušavajte, pratite svoje tijelo, svoje promjene raspoloženja i sve ono što vam se događa ako isprobavate ovu terapiju te podijelite s nama iskustva na stranici ili privatnim porukama kako bi širili vrlo vrijedne informacije svima koji žele znati kako proživjeti ovaj život što lakše, piše “MatrixWorld“.

Loading..

loading...

Facebook komentari