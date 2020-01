Šta je koronavirus, za koji je Zavod za zdravstvo FBiH izdao upozorenje: Kako ga prepoznati i kako se zaštititi

Novi kineski korona virus je zarazio više od 200 ljudi otkako je otkriven u Kini u decembru 2019. godine. Može da izazove upalu pluća – simptomi su tada jake tegobe pri disanju i lezije na plućima. Ono što najviše plaši to je što ne reaguje na antibiotike, piše “Avaz“.

Simptomi koronavirusa

Ovi virusi izazivaju slabe do umjerene tegobe u gornjim disajnim putevima, tako da liče na običnu prehladu. To znači da počne da curi nos, javlja se bol u grlu, možda i glavobolja i groznica i traje nekoliko dana. Međutim, kod osoba sa slabijim imunitetom, kod starijih ljudi i male djece, postoji mogućnost da ovaj virus zahvati niže disajne organe. Tada se mogu razviti ozbiljnije bolesti kao što su upala pluća ili bronhitis. Neki koronavirusi mogu da budu smrtonosni za ljude, kakav je bio SARS, otkriven prvi put u južnoj Kini. On izaziva respiratorne tegobe ali i dijareju, otkaz bubrega i probleme sa disanjem. Oko deset posto zaraženih nije preživjelo SARS. MERS je, također, korona virus, a prvi put je otkriven na Bliskom Istoku 2012. godine. Tegobe sa disajnim organima bile su veoma ozbiljne, pa se kod čak trećine obolelih završilo smrtnim ishodom.

Kako se liječiti

Za korona virus ne postoji posebno lečenje. U većini slučajeva, simptomi prolaze sami od sebe. Pacijent treba da se odmara, spava i uzima mnogo tečnosti. Međutim, istog trenutka kad simptomi pređu granicu obične prehlade treba se javiti ljekaru.

Preventiva

Za sada nema vakcine protiv porodice koronavirusa, a u toku su testiranja vakcine na virus MERS. Jačanje imuniteta i redovne mjere higijene, kao i uobičajene mjere zaštite od infekcija se preporučuju.

