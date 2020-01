Osam najčešćih razloga za noćno znojenje koji mogu biti znak za teža oboljenja

Ako je u sobi gdje spavate pretoplo, nosite toplu pidžamu i dobro ste ušuškani pod pokrivačem, nije neobično da se tokom noći probudite oznojani. Međutim, ako se ova pojava ponavlja svake noći, možda nije povezana sa uslovima u kojima se tokom noći odmarate. Problem je utoliko ozbiljniji ukoliko se noću budite obliveni znojem tako da su pidžama i posteljina potpuno mokri.

U većini slučajeva noćno znojenje može da bude pokazatelj nekih drugih poremećaja, najčešće hormonskih. Kod žena često može da najavi dolazak menopauze, a kod muškaraca muški klimakterijum, odnosno andropauzu. Stres, takođe, može da bude uzrok noćnog znojenja, a lako mogu da ga izazovu i neki prolazni skok tjelesne temperature ili košmarni san, objavile su “Novosti“.

Postoji mnogo različitih razloga za noćno znojenje. Da bi se utvrdio pravi razlog, treba detaljno ispitati kompletnu zdravstvenu istoriju, što će, svakako, najbolje uraditi ljekar. On može da posumnja u osam najčešćih razloga za noćno znojenje.

Menopauza

Osim valunga koji ženama zadaju muke tokom dana, u ovom periodu uzburkanih hormonskih odnosa, mogu da se jave i topli talasi tokom noći i da izazovu znojenje.

Idiopatska hiperhidroza

Ovo je stanje u kom tijelo hronično proizvodi previše znoja, bez ikakvog medicinskog razloga ili poremećaja.

Infekcije i upale

Tuberkuloza je infekcija koja se najčešće povezuje sa noćnim znojenjem. Međutim, i bakterijske infekcije poput endokarditisa ili zapaljenja srčanih zalistaka, osteomielitisa (zapaljenje u kostima), i apscesa mogu da izazovu pojavu noćnog znojenja. Takođe može da bude i simptom HIV infekcije.

Kancer

Noćno znojenje može da bude i rani simptom nekih vrsta raka. Najčešći kancer koji se povezuje sa ovom pojavom je limfom. Ipak, rak često prate i neki drugi simptomi, kao što su neobjašnjiv gubitak težine ili groznica.

Lijekovi

Uzimanje određenih lijekova, na primjer nekih antidepresiva, može da dovede do noćnog znojenja. Od osam do 22 odsto ljudi koji uzimaju antidepresive imaju noćno znojenje. I neki drugi psihijatrijski lijekovi mogu da dovedu do ove pojave. Takođe i lijekovi koji su uzimaju za snižavanje tjelesne temperature, ponekad mogu da izazovu preznojavanja.

Hipoglikemija

Nizak nivo šećera u krvi može da izazove znojenje. Pacijentima koji uzimaju insulin ili tablete za regulisanje šećera u krvi može noću da se javi hipoglikemija, a nju često prati i obilno znojenje.

Hormonalni disbalans

Znojenje ili crvenilo lica mogu da se jave u sklopu nekih hormonskih poremećaja, uključujući feohromocitom, karcinoidni sindrom i hipertireoidizam.

Neurološka stanja

I neka neurološka stanja mogu da izazovu pojačano noćno znojenje. To su prije svega autonomna disrefleksija, siringomijelija, moždani udari i autonomna neuropatija.

