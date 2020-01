Orasi mogu spriječiti srčani udar: Jedite ih na ispravan način

Dnevno konzumiranje šake oraha može znatno da poboljša rad srca i da spreši bolesti ovog organa, navode najnovija istraživanja. Ako redovno jedete orahe, oni će vam oporaviti srce trajno i to bez dodatnih lijekova. Istraživanja su navela da će se nivo holesterola znatno smanjiti, a krv pročistiti samo četiri sata nakon konzumiranja šake oraha.

Ukoliko svakodnevno budete jeli orahe i to duži period, više nećete imati problema sa bilo kojom vrstom kardiovaskularnih bolesti. Doktor Pjeni Kris Eterton, profesor na univerzitetu u Pensilvaniji kaže: “Konzumiranje oraha 4 dana nedeljno znatno ćete smanjit rizik od srčanog udara.” Samo tri supene kašike oraha u stanju je da očisti krv od svih toksina i to za samo 4 sata. Orahovo ulje je veoma korisno za endotelijanle ćelije. Ove ćelije imaju ključnu ulogu u našem organizmu, jer čine krvne sudove te su zadužene da održe osnovni metabolizam u organizmu,piše Aura

