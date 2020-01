Ruski doktor Aleksandar Šišonin upozorava: “Visok pritisak se ne liječi lijekovima već rukama”

“Pričajmo danas o glavnom ubici – hipertenziji. Od hipertenzije pati 26% populacije. S obzirom na to da je bolest povezana sa starenjem, ispostavilo se da kod odraslih i starih ljudi skoro svako pati od hipertenzije.

Ovo je najučestalija i najpotcenjenija bolest od strane pacijenata. Hipertenzija je opasna što se ne može uvijek osjetiti. Događa se da se tridesetogodišnji muškarac žali na bol u donjem delu leđa. Izmjerim mu pritisak kad ono 180 sa 90!!! To je ta podmukla hipertenzija: čovjek živi, živi i onda pljas – umre!

U modernoj medicini postoje dva tipa hipertenzije. Prvi se odnosi na neke bolesti, kao na primjer tumor nadbubrežne žlijezde. Uz ovu bolest postoji ogromna količina hormona koji izazivaju konstantno visok pritisak. Isti efekt daje i povećanje proizvodnje tiroidnih hormona. Ako izliječite štitnu žlijezdu i uklonite tumor nadbubrežne žlijezde – izlečit ćete hipertenziju.

Postoji nekoliko stotina takvih bolesti koje mogu izazvati sekundarnu hipertenziju. To je slučaj kod 5 % pacijenata s hipertenzijom, a ostalih 95% pacijenata ode kod doktora i on ispituje i ništa ne može da nađe pa da zaključak: “Vi patite od esencijalne hipertenzije! Evo vam tablete za pritisak.”

Pacijent se uplaši: ako ne želi srčani ili moždani udar, mora da pije tablete, ako ih ne pije dobiće infarkt i moždani udar. Ali taj čovek ne zna da će svakako dobiti srčani i moždani udar!

Šta je to esencijalna hipertenzija? To je hipertenzija hipertenzije. Ali, opet ovo je apsurd jer je hipertenzija simptom, a ne dijagnoza. To je nespecifična reakcija tijela kao i temperatura. I to se naziva posebnom bolešću. Pa će vaš doktor pametno klimnuti glavom i reći vam: uzrok vaše hipertenzije je hipertenzija.

To je isto kao da vam kaže: imate groznicu, jer imate temperaturu, a vaša dijagnoza je bolest temperature. Pobjedimo temperaturu!

Povećanje pritiska, kao što je i povećanje temperature, je reakcija tijela na nešto. Savremena nauka ne zna na šta, zato postavlja takvu dijagnozu: hipertenzija!

A onda se postavlja pitanje: kako smanjiti taj pritisak? Počeo sam da razmišljam: Šta se događa kada pritisak raste? Arteriole su komprimirane. Neophodno je pronaći lijek koji djeluje na glatke mišiće krvnih sudova, spriječavajući ih da se kontrakuju.

Lijekovi koji se daju pacijentima s hipertenzijom da im se smanji pritisak su čisti otrov. Zašto? Pa šta će se dogoditi kada tijelo mora da poveća pritisak? Ništa!

Kao što su nekada doktori puštali krv pacijentima, tako danas nude diuretike koji pacijenta tjera da mokri. Doktori misle: ako smanjimo pritisak u bubrezima i bešici, smanjit ćemo pritisak tijela.

Pijte čajeve, uzimate diuretike i šta se događa: krvni ugrušak! I eto ti smrti! A zašto tijelo naglo počinje da akumuliše vodu i povećava pritisak, niko ne zna i ne pita se! To je samo dijagnoza jer danas se ‘liječe’ simptomi, a ne bolesti!

I toliko se lijekova da čovjeku da pije da na kraju umre od trovanja lijekovima!

Toksini iz lijekova toliko otruju ćelije organa da više ne mogu obavljati svoju funkciju. Na kraju krajeva, osim krvi i krvnih sudova, ovi lijekovi uništavaju srce, a najviše jetru. U Evropi se pacijentima koji niz godina piju lijekove za pritisak daju i lijekovi za jetru koji kasnije toliko opterete taj organ da dolazi do ciroze jetre, piše “Econet.ru”.

A pošto je jetra opterećena, trpi i pati i pankreas i to kasnije prerasta u hronični pankreatitis. Uz sve to dolazi bolest bubrega jer se kroz njih sav ovaj otrov izlučuje iz tijela.

Takva osoba dolazi kod doktora i kaže: “Doktore učinite nešto samo da više ne pijem šake lijekova!”

A taj doktor pacijenta uputi kod gastroentrologa koji mu prepiše šaku lijekova za stomak i želudac. Onda će bubrezi propasti pa će doći do hronične hemodijalize.

A šta će se dogoditi ako pacijent odbije lijekove za hipertenziju?

Vjerovatno će živjeti duže. Statistika to neće potvrditi jer je rađena na osnovu onih ljudi koji su pili lijekove, prenosi “Kurir“.

Ljudi ne znaju, ali kada pritisak naglo poraste možete ga spustiti ako popijete čašicu rakije. Isto djelovanje ima čašica rakije i lijek za pritisak. A još bolje djelovanje za ljudsko tijelo ima pola sata šetnje. Pritisak momentalno pada.

Da od hipertenzije ne biste došli do alkoholizma, moj savjet je da umjesto rakije pijete par kapi čistog alkohola s nekoliko kapi valerijane. Cilj je da smanjite stres i pritisak u glavi – smiriti se! Kada pacijent ojseća da mu raste pritisak odmah ga uhvati panika. E tu je kvaka: morate preduzeti neku akciju, smanjiti pritisak i ostati živi. Ona osoba koja je ovo jednom uspjela, više neće osjećati strah kada pritisak počne da raste.

Razlog visokog pritiska leži u mozgu. Mozak daje naredbu da se pritisak poveća jer mu nedostaje kiseonik. Mozak je glavni potrošač kiseonika. Nije ga briga kakvi su krvni sudovi ni kakvo je srce. Čak i ako se srce zaustavi na pet minuta, mozak će uporno davati naredbe da se pritisak poveća jer mozak ne može bez kiseonika.

On je taj koji počinje da zadržava tečnost u tijelu i ne dozvoljava joj da prođe kroz bubrege. On je taj koji pretjerano stimuliše neurone srčanog mišića. I sve zato što hronično nema kiseonika.

A zašto mozak nema kiseonika? Odgovor je jednostavan: Cervikalna osteohondroza – koja dovodi do bolova u glavi, vrtoglavice, šuma u ušima, itd. Uklonite mišićne grčeve, postavljajući pršljenove na pravo mjesto, otvaranjem krvotoka, pa će mozak, kada počne da prima dovoljne količine krvi prestati da traži kiseonik i slati signal da se pritisak poveća.

Hiperteznija će nestati. 95 posto ‘hipertenzije’ se liječi bez lekova na taj način! Samo rukama! Dvanaest godina moje prakse i hiljade pacijenata to potvrđuje svaki dan!

