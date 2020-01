Osnovni simptomi leukemije su:

opća slabost i nemoć

anemija

bljedilo kože i sluznice

pojava brojnih modrica

česte infekcije

povišena tjelesna temperatura

oslabljene imunološke funkcije

sklonost krvarenju

sniženi broj trombocita

uvećani limfni čvorovi

uvećana jetra ili slezena

bolovi u kostima

noćno znojenje

mršavljenje

Budući da su navedeni simptomi tipični i za druge bolesti, da bi se sa sigurnošću mogla utvrditi točna dijagnoza moraju se provesti dva testa. Prvo se obavlja analiza krvi u kojoj se izbroje bijela krvna zrnca (leukociti) i krvne pločice (trombociti). U slučaju broja krvnih zrnaca izvan normalnih vrijednosti obavlja se punkcija koštane srži te se postavlja dijagnoza.

Akutna limfoblastična leukemija

Kod djece je najčešća vrsta ove zloćudne bolesti pod nazivom akutna limfoblastična leukemija, a javlja se u razdoblju između 3. i 6. godine života, a češće obolijevaju dječaci. U Hrvatskoj se javlja otprilike 30 do 40 oboljele djece godišnje. Dobra je vijest da je ova bolest, iako akutna, kod djece najčešće izlječiva, a tretmani se sastoje od kemoterapije popraćene drugim terapijama te, ako je potrebno, transplantacije krvotvornih matičnih stanica. Od petero oboljele djece uspijevaju se izliječiti njih četvero. S obzirom na tri rizične skupine (nisko rizična, srednje rizična i visoko rizična) postotak preživljavanja jest između 75 i 80%.

O već navedenim simptomima cijenjeni stručnjaci detaljnije objašnjavaju: „Akutna limfoblastična leukemija je vrlo podmukla bolest i u početku se vrlo oskudno izražava nekim određenim simptomima. Također, simptomi su jako nespecifični te mogu biti i znakovi mnogih drugih bolesti, a ne samo akutne limfoblastične leukemije. Takvi simptomi su manjak apetita, nezainteresiranost za igru, pojačan umor, sklonost infekcijama. Međutim, ako dijete postane jako umorno, bezvoljno, blijedo, izgubi apetit i tjelesnu težinu te po koži dobije brojna točkasta krvarenja ili modrice, treba posumnjati na akutnu limfoblastičnu leukemiju. Nakon nekog vremena djeca postaju sklona infekcijama, a često se javljaju i bolovii u kostima.“

Liječenje

Postoje određene skupine djece koja imaju predispoziciju razviti akutnu limfoblastičnu leukemiju, a to su djeca kojoj je već dijagnosticiran jedan od sindroma: Downov, Bloomov ili Fanconijev. Djeca s Downovim sindromom imaju 14 puta veću vjerojatnost od oboljenja nego zdravija djeca, no to zasigurno ne znači da će se kod te djece nužno razviti leukemija.

Liječenje se sastoji od nekoliko faza. Prvi dio liječenja traje oko 2 do 3 mjeseca kada dijete stalno boravi u bolnici. Nakon toga slijedi još nekoliko mjeseci intenzivnog liječenja kada djeca povremeno borave i kod kuće. Intenzivno liječenje za djecu iz nisko rizične skupine traje 6 do 7 mjeseci, dok za djecu iz visoko rizične skupine traje 9 do 12 mjeseci. Nakon te faze, djeca primaju citostatike u obliku tableta još godinu do godinu i pol. Terapija se prima kod kuće.

Kod težih oblika bolesti koja se nakon određenog vremena vraća, uzima se u obzir transplantacija koštane srži. U Hrvatskoj je taj proces prisutan već 28 godina te skoro sve metode liječenja koje se provode u zapadnim zemljama, provode se i kod nas. Metode liječenja sve su kvalitetnije te su predviđanja da će za 20 do 30 godina postotak vjerojatnosti preživljavanja biti između 90 i 95%,piše Ženavrsna

