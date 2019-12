SLUŠAJTE svoje tijelo dok ne bude KASNO: OVO STANJE IZAZIVA ZASTOJ ORGANIZMA

Bilo da je okidač u peruti kućnih ljubimaca, kikiriki maslacu ili ubodu pčela, ovi histamini kod osoba s alergijama uzrokuju širok raspon simptoma.

Pa, kako prepoznati da li ste na nešto alergični? Jedini način na koji možete biti 100 posto sigurni jeste da obavite testiranje na alergije, ali dok to ne uradite, imajte na umu ove znake mogućih alergija, tako da možete biti spremni ako se alergijska reakcija pojavi neočekivano.

Svrab i osip su česti simptomi kontaktnog dermatitisa

Kontaktni dermatitis je vrsta alergijske reakcije koja se pojavljuje na koži nekoliko sati nakon fizičkog kontakta s alergenom. Svakodnevne stvari poput kreme za sunčanje, parfema, nakita i kozmetike izazivaju takvu reakciju kod osoba koje su alergične.

U mnogim slučajevima osip ili svrab će početi na mjestu gdje je alergen prvi put dodirnuo vaše tijelo, iako se može proširiti i na druga mjesta. Na primjer, ako ste alergični na zlato u ogrlici, vjerovatno ćete osjetiti svrabež i crvenilo na vratu. Isto tako, ako ste alergični na aditive u svom kaišu, vjerovatno ćete osjetiti svrabež oko stomaka.

Reakcije kontaktnog dermatitisa obično nisu tako ozbiljne ili opasne po život kao što mogu da budu alergijske reakcije na hranu ili lijek. Međutim, svejedno mogu da ometaju vaš svakodnevni život, zbog čega alergijski test može da bude od koristi kako biste izbjegli potencijalno ozbiljnije reakcije u budućnosti.

Ako osjetite svrabež ili osip nakon jela određene hrane, možda ste alergični na nju

– Gotovo sve alergije povezane su s nekom vrstom kožnih simptoma, posebno alergija na hranu – tvrdi Purvi Parik, alergolog i imunolog, te dodaje da to može da bude bilo šta, od svraba na vašoj koži, jeziku i grlu, do osipa, ekcema ili crvenila.

Ekcem je crvena upala popraćena svrabom, a osip je “natečen” i pojavljuje se u grozdovima.

Doktor Parik rekao je da je važno napomenuti da je prisutnost simptoma povezanih s kožom (poput osipa) jedna od najvećih razlika između alergija na hranu i intolerancije na hranu. To je zato što alergije aktiviraju ceo imunološki sistem, dok intolerancija može da utiče samo na određena područja, poput probave.

– U gotovo 90 posto alergijskih reakcija na hranu postoje simptomi koji se pojavljuju na koži – objašnjava dr Parik.

Drugim rečima, intolerancija na laktozu može da prouzrokuje simptome poput gasova ili nadutosti, ali vjerovatno se neće pojaviti osip ako popijete malu količinu mleka. S druge strane, ako imate alergiju na lješnik, očekujte da će vam se na licu, rukama, stomaku i nogama pojaviti osip.

Kožne reakcije na hranu mogu da se pojave već nekoliko minuta nakon konzumacije alergena, mada ponekad mogu da potraju i satima. Ponekad reakcija može da se pogorša tako što više jedete hranu na koju ste alergični. Zbog toga je najbolje posjetiti ljekara čak i ako osjetite blage simptome nakon jela.

Suzne oči često su simptom alergijske reakcije

Oči su vam suzne svaki put kad ste u blizini komšijine mačke? To vrlo vjerovatno nije zato jer je u vama pobudila emocije. Dlakavi kućni ljubimci izazivaju alergijske reakcije u obliku svraba i suznih očiju. Takođe, stvari poput sastojaka u rastvoru kontaktnih sočiva ili čak i parfem u osvježivaču vazduha, mogu da prouzrokuju da protrljate kapke i posegnete za kapima za oči.

Suzne oči često dolaze i s drugim simptomima, poput curenja iz nosa i takođe su povezani s alergijom. Dobra vest je da alergolozi mogu da sprovedu poseban kožni test koji će vam tačno reći koji su vaši okidači za to. Mogu da vam daju i posebnu injekciju zbog koje će simptomi vaše alergije ipak biti manje ozbiljni.

Možda imate alergiju ako kašljete i imate druge simptome astme

Ako imate svrab, kašljete i u plućima čujete neobičan zvuk poput zavijanja, to bi mogao biti znak da imate ozbiljnu alergijsku reakciju. Neobičan zvuk prilikom udisaja možete povezati sa simptomima alergijskog rinitisa (hronična upala nosne sluznice), koji inače nije opasan po život. Ta alergija se javlja kod 78 odsto ljudi koji imaju astmu.

Ova vrsta reakcije se ne događa samo kod alergija na polen, grinje ili prašinu.

Astmatične simptome možete imati i u roku od nekoliko minuta od konzumiranja hrane na koju ste možda alergični ili nakon što vas ubode neki insekt.

– Ljudi koji već imaju astmu, bilo da je ona uzrokovana polenom ili vježbanjem, izloženi su riziku zbog više smrtonosnih reakcija na hranu – tvrdi dr Parik. Zato je presudno otići na test za alergije ako već imate astmu, bez obzira na to koliko je vaše stanje ozbiljno.

Svrab u ustima i grlu može biti znak i alergije na hranu i sezonskih alergija

Kada se histamin aktivira u nosnim otvorima događa se začepljenje. To može da dovede do isticanja suvišne sluzi u zadnji dio grla, što stvara neprijatan osjećaj. Uz to, udisanje alergena može da nadraži sluznicu grla. Ovu alergiju ne uzrokuju samo alergeni iz vazduha. Poznato je da alergije na hranu također izazivaju oticanje i svrab u ustima.

Neki ljudi možda neće osjetiti ovaj simptom svaki put kada pojedu hranu na koju su alergični. No, bilo da su vaše reakcije blage ili oštre, ipak bi trebalo da izbjegavate okidače koji uzrokuju alergijsku reakciju, prenosi espreso.

Reakcija na hranu ili lijekove može da dovede do oticanje cijelog tijela

Histaminici mogu da prouzrokuju “bubrenje” određenih područja na vašem tijelu. Ovakva vrsta reakcije može se pojaviti na koži kao i na mjestima koja ne možete da vidite, poput grla. Oticanje jezika i problemi s disanjem znaci su umjerene do teške alergijske reakcije na hranu.

Otok unutar grla ne sme se uzimati olako, jer ako se ne leči, čovjeku može u potpunosti da se blokira disajni put i onemogući disanje. Povraćanje, proljev i jaki grčevi u stomaku, takođe mogu da ukazuju ​​na alergijsku reakciju na hranu ili lijekove.

– Ljudi možda ne shvataju jake grčeve u želucu, povraćanje ili proljev koji prate i simptome na koži da su znak ozbiljne alergijske reakcije na hranu – upozorava dr Parik.

Neke ozbiljne alergijske reakcije mogu da prouzrokuju nesvjesticu

Vrtoglavica i gubitak svesti su zaista znaci da imate ozbiljniju reakciju. To je uobičajeno kod jakih alergija na hranu poput kikirikija, orašastih plodova, jaja, kao i na pčelinje ubode i paukove ugrize.

Kad tijelo u odgovoru na alergen oslobađa veliki broj histamina, ono uzrokuje širenje krvnih sudova. To može da dovede do naglog, dramatičnog pada krvnog pritiska, što može da izazove vrtoglavicu i nesvjesticu. Ako se to dogodi vama (ili vašem djetetu), trebalo bi da potražite hitnu medicinsku pomoć, nezavisno od toga da li postoje vidljivi dokazi alergijske reakcije.

Loading..

loading...

Facebook komentari