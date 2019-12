MENSTRUACIJA VAM KASNI, A SIGURNI STE DA NISTE TRUDNI? Doktor upozorava ŠTA VAM SE DOGAĐA

NIJEDAN GINEKOLOG VAM OVO NEĆE REĆI, JER TO NE MOŽETE KUPITI: Uništava gljivice, bakterije i miris, više se ne morate SRAMITI!​

Kada kasni menstruacija većina prvo pomisli na moguću trudnoću, ali šta kada je test za trudnoću negativan ili kada ste sasvim sigurni da niste u drugom stanju?

Doktorica Treki Bruks sa Instituta zdravlja na Cambridgeu otkrila je četiri razloga zbog kojih menstrualni ciklus izostaje,piše Novi.

POVEĆAN STRES

Velike životne promjene mogu iscrpiti, a to se često na zdravlje odražava, u smislu neredovne menstruacije.

‘Hormoni stresa, kao što je kortizol, u prevelikoj količini se proizvode i zbog toga se ne proizvode potrebni hormoni u dovoljnoj mjeri. To može predstavljati razlog zbog čega se ne javljaju ovulacija i naknadna proizvodnja progestora i estrogena. Prosto rečeno – menstruacija se bez odgovarajućih hormona neće pojaviti,’ pojasnila je ona.

NAGLO MRŠANJE

Gubitak kilograma koji više od 10 posto idealne tjelesne težine predstavlja, može da izazove amenoreju. Veliki i nagli gubitak kilograma može prouzrokovati izostanak menstrualnog ciklusa.

‘Kad je u defiitu žena sa hranjivim tvarima u organizmu, ona nedostatak masnoća unosi, zbog čega može doći do smanjenja tjelesne masti, a to vodi dalje do amenoreje. Ukoliko za vrijeme dužeg vremenskog perioda mršavite, neće izostati menstruacija.’

POLICISTIČNI JAJNICI

Policistični jajnici predstavljaju endokrini poremećaj koji se obično kod prve menstruacije javlja. Taj poremećaj čine male ciste koje se nalaze na jajnicima i zbog pada balansa ženskih polnih hormona nastaje. Žene koje s ovim problemom žive obično nepravilne cikluse imaju, višak kilograma i akne. Žene u većini slučajeva oligomenoreju doživljavaju, što znači da rjeđe menstruaciju dobijaju – obično četiri do šest puta u godini.

Ukoliko mislite da je u tome problem, tri karakteristična znaka postoje: prvi je poznat pod nazivom hiperandrogenizam, koji se manifestuje prekomjernim rastom kose i pojavom akni. Drugi znak je izostanak menstrualnog ciklusa i treći su policistični jajnici, koji se samo putem vaginalnog ultrazvuka mogu otkriti.

HRONIČNA OBOLJENJA

Žene koje imaju određene hronične bolesti, često imaju neredovne menstruacije ili izostanak mjesečnice zbog bolesti ili mršavljenja. Dr Bruks istakla je da bolesti poput Kronove, ulcerativnog kolitisa, dijabetesa, lupusa i cistične fibroze, utječu na menstrualni ciklus.

Ukoliko svakog mjeseca brinete zato što vam kasni, sigurno će vas obradovati saznanje da svoju menstruaciju možete ubrzati, i to prirodnim putem!

Sljedeće metode mogu biti od velike pomoći:

Topla kupka

kupka je jedna od najpopularnijih prirodnih metoda za ubrzavanje menstruacije. Potapanje u toplu vodu povećava temperaturu tijela. Toplota opušta trbušne mišiće, a istovremeno podstiče dilataciju i povećava protok krvi iz materice.

Zagrijani jastučići i topli paketi

Topla pakovanja imaju sličan efekat kao topla voda – oni proizvode toplotu u tijelu. Krvni sudovi se šire, a protok krvi povećava.

Vitamin C

Veće doze vitamina C mogu uskratiti materici progesteron, što zauzvrat pomaže da se ljušte zidovi materice. Na taj način je dolazak menstruacije ubrzan na prirodan način.

Pijte puno vode dok trošite vitamin C i obratite se ljekaru pri uzimanja većih doza bilo koje vrste vitamina.

Fizička aktivnost

Fizičkom aktivnošću poboljšava se cirkulacija i ubrzava pojava menstrualnog krvarenja. Ipak, ne treba da preterujete jer to može dovesti do kontraefekta: izostanka menstruacije.

Provodite vrijeme sa drugim ženama

Kada živite sa ženama ili provodite mnogo vremena sa njima, vaša menstruacije se usklađuju. Ukoliko vaše prijateljice treba da dobiju prije vas, potrudite se da budete što više zajedno.

Ishrana

Izbegavajte slanu hranu jer ona izaziva zadržavanje vode u organizmu. Umjesto toga obogatite svoju ishranu sledećim voćem i povrćem: papajom, bundevom, šargarepom, kajsijom, breskvom, spanaćem itd. Crveno meso proizvodi toplotu u tijelu i ubrzava menstruaciju, pa se potrudite da ga bude na vašem tanjiru.

Izbjegavajte stresne situacije

Stres može da utiče na nivo hormona tijela i odgoditi menstruaciju, uzrokujući da stigne mnogo kasnije nego što se očekivalo. Dakle, obavezno držite nivo stresa na minimum i praktikujte neke opuštajuće tehnike.

Biljni čajevi

Biljke koje ubrzavaju vašu menstruaciju nazivaju se “emenagog” i podstiču vaš reproduktivni sistem i protok krvi. Sa druge strane, utiču na hormone pa mogu izazvati neželjene efekte, od blagih do ozbiljnih. Najblaže od ovih biljaka su kamilica, peršun, đumbir, hajdučka trava, hrizantema, ruzmarin, žalfija i list maline.

