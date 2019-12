Nevjerovatne reakcije ljudskog organizma

Reagovanje ljudskog organizma na određenje senzacije nas često ostavi zbunjene. Zanimljive činjenice o našem tijelu nam to i dokazuju.

Ne možete da osjetite miris dok spavate

Olfaktorni senzorni organi se isključuju tokom REM faze. Svaki miris koji bi obično izazvao neku reakciju u budnom stanju, tokom spavanja to nije u stanju da učini. Zbog toga su požarni alarmi toliko važni; ne možete da osjetite dim i jednostavno se probudite. To nažalost dokazuju i situacije koje dovode do smrtnog ishoda.

Zanimljivo je da neki ljudi sanjaju neki prijatan ili neprijatan miris, ali tu čulo mirisa nema nikakvog uticaja, to je nešto u podsvijesti.

Dakle, iako možda mislite da ste se probudili zahvaljujući mirisu kafe – niste. U stvarnosti ste se već probudili i prvo što ste osjetili bio je miris kafe.

Kardiovaskularni sistem reaguje na muziku

Vaš kardiovaskularni sistem se sinhronizuje sa muzikom koju slušate. Studija sprovedena na Univerzitetu Pavia pokazala je da muzika koju slušate može direktno da pokrene fiziološke promjene koje utiču na krvni pritisak, rad srca i disanje.

Kardiovaskularni sistem se sinhronizuje sa tempom i ritmom muzike. Krvni sudovi se čak i sakupljaju prilikom postepenog pojačavanja tona u kompoziciji koju slušate, a opuštaju se kada se ton postepeno smanjuje. Krvni pritisak se takođe mijenja, on reaguje na visinu tona muzike koju slušate.

U našem tijelu stanuju milijarde mikroorganizama

Svega 10 odsto ljudskih ćelija se nalazi u našem tijelu, a 90 posto su bakterije i drugi mikrobi. Ne bismo mogli da živimo bez milijardi mikroorganizama koji borave unutar i na našem tijelu.

Oni obavljaju važne biološke funkcije za nas, čak rade i direktno sa našim, “ljudskim”, ćelijama.

Prema istraživanju na Univerzitetu Washington u Saint Lewisu, mi sadržimo 100 puta više mikrobnih gena od ljudskih gena u našem genomu.

Stomak i lice isto reaguju

Kada vam je neprijatno, vaše tijelo oslobađa adrenalin kako bi se bolje pripremilo za stresnu situaciju. To pokreće reakciju u simpatičkom sistemi i širi krvne sudove.

Kako su vene i arterije blizu površine kože lica, i u takvim situacijama kroz njih prolazi više krvi nego što se to obično dešava, sasvim je normalno da pocrvenite u licu.

Krvni sudovi u sluzokoži stomaka takođe se nalaze ispod same površine što dovodi do slične reakcije – i stomak može da pocrveni, prenosi “N1“.

