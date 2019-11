Ruski doktor uvjeren: “Ako želite izliječiti bol u kičmi i zglobovima radite ovo, traje samo 5 sekundi!”

Nesumnjive prednosti niskih temperatura – bilo da je plivanje u hladnoj vodi, ili je to bosonogo hodanje po snijegu – spominju se kao dobri u mnogih publikacijama.

Jedan od najpoznatijih ruskih doktora Sergej Bubnovski, pričao je o krioterapiji u svrhu uklanjanja bolova u leđima i zglobovima:

“Stalno kažem da je činjenica da su kratkotrajni hladni oblozi korisni za natekla i bolna koljena. U skladu s tim često mi pacijenti postavljaju pitanje: “Ako zaledim koljena, hoću li prehladiti prostatu i bubrege?”

Odgovor je uvijek nedvosmislen: NE!

Ali čitatelji i moji pacijenti uvijek se dvoume, stoga o ovoj temi moramo pričati odvojeno što ću ovom prilikom i pokušati.

Postoje dva funkcionalna sistema koji osiguravaju stabilnost, konstantu unutrašnjeg okruženja tijela. Ovo je termoregulacija, odnosno sposobnost tijela da reagira na visoke i niske temperature okoline bez narušavanja funkcije unutrašnjih organa: pluća, bubrega, organa karličnog dna i prilagođavanje – sposobnost tijela da dugo radi u uslovima topline i hladnoće.

Ove dvije reakcije tijela na vanjske utjecaje hladnoće i topline prisutne su kod svih ljudi, bez obzira na njihovo fizičko stanje. Ali i to nije tajna, neki ljudi dobro toleriraju vrućinu, a neki hladnoću.

Često mi ljudi pišu, pitajući za savjet jer vjeruju da je uzrok bolesti leđa i zglobova hipotermija. Međutim, često se, kada dođe do zagrijavanja tijela iz bilo kojeg razloga, prepisuje terapija, jer riječ “hipotermija” znači upalu.

Pokušajmo to shvatiti. Upala je reakcija mekih tkiva na kršenje mikrocirkulacije, koja se zauzvrat pojavljuje kao rezultat spazma dubokih mišića kičme i zglobova. Spazam se formira duže vrijeme i nevidljiv je za čovjeka, ali može nastati kao rezultat dugog sjedenja u jednom položaju ili neadekvatnom fizičkom aktivnošću.

Prema zakonu termoregulacije, toplina se stvara u tijelu kao odgovor na vanjski utjecaj hladnoće, pojačava se cirkulacija krvi. A u prisustvu stagnacije u dubokim mišićima kičme i zglobova, što je tipično za neke ljude, termoregulacija je poremećena. Kod tih ljudi mikroresice se češće spazmiraju nego kod drugih ljudi.

Da, izlaganje hladnoći može prouzrokovati grčeve u slomljenom mišiću. U medicini se to naziva “provokacija”, a ne “uzrok”. U pokretnom, radnom mišiću nema kapilarnog spazma, a mikroregulacija se obnavlja kao rezultat vježbi, što znači da se povećava cirkulacija krvi kao odgovor na vanjsku hladnoću nakon vježbanja. A bol u vezi s edemom mekog tkiva, to jest, sa kršenjem mikrocirkulacije, nestaje.

Koliko treba trajati terapija hladnoćom?

Nedavna istraživanja iz fiziologije dokazala su prisustvo proteina stresa koji mozak proizvodi tokom šok efekata hladnoće na organizam.

Ovi proteinski stres predstavljaju definitivnu obranu unutrašnjih organa od ishemijskih procesa (smanjen dotok krvi kroz suženu ili komprimiranu krvnu žilu u neki organ ili dijelove tijela) i onkoloških bolesti. To znači da ako se redovno uranjamo u kadu sa hladnom vodom na 5 sekundi, ili držimo hladan tuš na tijelu od 15 do 20 sekundi, to će nam pomoći da eliminiramo bol u leđima i zglobovima, kao i da spriječimo mnoge tegobe!

Da bismo lokalno djelovali na bolestan zglob, hladni oblog stavljamo na 5 do 7 sekundi. Nakon bilo kojeg od gore navedenih postupaka, tijelo ili ohlađen zglob trljajte suhim tvrdim ručnikom,piše Aura

Odgovor će biti toplina u cijelom tijelu ili zglobu, odnosno mikrocirkulacija se obnavlja.

Zaključak: Kako biste spriječili i izliječili bol u zglobovima i kičmi, svaki dan se potopite 5 sekundi u hladnu vodu.

