Svjetski dan borbe protiv dijabetesa: Reduciranjem 10 posto težine korak ka zdravijem životu i izbjegavanju dijabetesa

– Centralni skup je ove godine u Kaknju, lani je to bio Vareš. Cilj ovakvih kampanja i aktivnosti je pravovremena, kontinuirana kontrola, rano otkrivanje šećerne bolesti, da bi se spriječila i preduprijedila pojava komplikacija. Naš cilj je osnivanje stanja pred-dijabetesa, to je stanje koje predhodi stanju šećerne bolesti, a koje može trajati i do deset-petnaest godina, prije nego se uspostavi potpuna dijagnoza šećerne bolesti, ističe dr. spec. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ.

Bolest modernog doba

Ona ističe da je stanje “pred-dijabetesa” otkriveno kod 25 posto naše pretile djece, odnosno 21 posto pretilih adolescenata, a svemu tome doprinose generacije i generacije koje vrijeme provode “za računarima i telefonima“, uz sjedilački način života i industrijski princip prehrane, bez minimuma fizičke aktivnosti.

– Naš fokus je aktivacija fizičke aktivnosti. Redukcija samo deset posto tjelesne mase dovodi do regulisanja šećerne bolesti i spriječavanja komplikacija, ističe dr. Kuduzović.

Jedan od osnovnih ciljeva aktivnosti INZ-a je kontinuirana i efikasna edukacija građana. Zbog toga danas je sa Kakanjcima, a kasnije i Zeničanima, razgovarala i savjete dijelila Maja Trifković, nutricionistica INZ-a. ,

– Naglasak je na pravilnoj prehrani, uranoteženoj prehrani, te fizičkoj aktivnosti. Sve to utiče na preveniranje komplikacija, a time i dobijaju ogromni zdravstveni benifiti, ističe Trifković.

Početku akcije prisustvovali su izaslanik i savjetnik premijera Vlade Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Burkić, te načelnik grada domaćina, Kaknja Aldin Šljivo, koji su se pridružili građanima u kontroli šećera u krvi, te razgovoru sa stručnjacima INZ-a.

Redovnim kontrolama zaštitimo porodicu

Drugu godinu zaredom slogan i moto pod kojim se obilježava 14. novembar, Svjetski dan borbe proitiv dijabetesa je “Zaštititimo porodicu”, a isti slogan će ostati i 2020. i 2021., čime se pokazuje da drugi naziv za dijabetes “tihi ubica” nije slučajan.

Ibrahim Delibašić, predsjednik Saveza udruženja oboljelih od dijabetesa u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) rekao je da, od osnivanja općinskih udruženja i kantonalnog Saveza udruženja pokušava da se napravi registar oboljelih, te da podatak koliko zaista ima oboljelih od dijabetesa ne zna niko, pa ni najpozvaniji zdravstveni stručnjaci za ovu oblast.

– Očekujemo da se tokom 2020. uspostavi Registar oboljelih od dijabetesa u ZDK, a prema procjenama Internacionalne dijabetes fondacije otprilike 10 posto populacije na nekom području ima neki oblik šećerne bolesti, sa tendecijom rasta, što bi značilo da u ZDK dijabetes ima oko 30.000 osoba. Dijabetes se najbolje kontrolira prevencijom. Mi insistiramo na animiranju cijelog društva, jer je dijabetes javno-zdravstveni problem, istakao je Delibašić.

Mirnes Burkić, savjetnik premijera ZDK, istakao je na skupu u Kaknju da Vlada ovog kantona kontinuirano čini napore i pomaže udruženja i pojedince oboljele od dijabetesa.

– Na nivou ZDK u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja (ZZO ZDK) i resornim Ministarstvom zdravstva osigurane su “trakice” za mjerenje šećera, a u saradnji sa udruženjima nastojimo da poboljšamo rad samih udruženja, a time i postignemo kvalitet za njihovu populaciju oboljelih. Vlada je u ovim udruženjima prepoznala partnera sa kojima želimo raditi na unaprijeđenju stanja i potreba ove populacije, istakao je Burkić.

Mirko Lukić, predsjednik Udruženja “Slatki život” iz Kaknja, kaže da na području ove općina ima oko 2.100 registrovanih dijabetičara, od kojih je tristotinjak uključeno u rad ovog udruženja.

– I današnje mjerenje je prilika da se otkriju novi dijabetičari, osobe koje nisu ni znala da imaju šećernu bolest. Zato procijenjujemo da je broj oboljelih i pedeset posto veći od onog registrovanih. Ovo je četvrti put da smo ove godine “na ulici”, među narodom, u namjeri da pomognemo mjerenjem na frekventnim mjestima, istakao je Lukić.



