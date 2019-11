Štuca bez prestanka 12 godina – napokon su otkrili zašto

Lisa Graves iz britanskog Lincolna je od 2008. štucala najmanje 100 puta na dan, a koliko god su njezino stanje liječnici proglasili bezazlenim, nju je izluđivalo i ometalo u svakodnevnom životu, piše “Daily Mail”.

Štucanje se prvi put javilo kad je bila trudna sa svojim prvim djetetom, Emily, koja danas ima 11 godina. Vjerujući kako je štucanje povezano sa žgaravicom, Lisa je bila uvjerena da će proći nakon poroda, no to se nije dogodilo. Beba se rodila zdrava, no ona je nastavila štucati, prenosi “Express“.

Nakon cijelog desetljeća nema lijeka za štucanje kojeg nije isprobala i više puta, od gutanja cijele žlice šečera, držanja daha, cuclanja limuna, prestrašivanja od drugih ljudi…

Nakon ekstenzivnih pregleda i testiranja, uključujući magnetsku rezonancu, liječnici su napokon došli do zaključka o uzroku štucavice. Naime, utvrdili su kako je za vrijeme trudnoće Lisa preboljela blaži moždani udar, koji nije ostavio nikakve druge posljedice osim hroničnog štucanja.

Moždani udar

Ono se može liječiti, no Lisa Graves je odbila terapiju zbog potencijalnih nuspojava.

Liječnici su joj objasnili kako moždani za vrijeme trudnoće i nije takva rijetkost, jer trudnice imaju veći rizik od inzulta zbog ekstra pritiska pod kojim im je tijelo. Ipak, trajna štucavica kao rezultat je doista rijetka dijagnoza.

– Imala sam sreće da je to što mi se dogodilo tokom trudnoće bilo tako blago, jer moglo je biti i puno gore – kaže Lisa čije je štucanje nepredvidivo. Od toga da štuca 30-ak puta u sat vremena do pola sata mira, nikad ne zna kad će je uhvatiti.

Njene kćeri već su se navikle na to štucanje i doživljavaju ga normalnim, jer ga slušaju cijeli život.

Lisa ima vlastiti salon za nokte, a sve su njene klijentice također navikle na štucanje.

Rekorder je štucao 68 godina

Čovjek koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda zahvaljujući svom štucanju je Amerikanac Charles Osborne. Od 97 godina koliko je doživio, Charles nije štucao tek 29.

Sve je počelo kad je 1922. podizao svinju tešku više od 150 kilograma nakon što je ubijena. Pripremajući se na mesarenje ju je podigao, a ona je pala. U tom trenutku nije ništa osjetio, no liječnici su zaključili da je tada povrijedio krvnu žilu u mozgu.

Na samom početku bi štucao oko 40 puta u minuti, a kako su godine prolazile taj se broj smanjivao, a je u jednom trenutku štucao po 20 puta u minutu, sve dok iznenada u posljednjoj godini njegovog života štucavica nije potpuno prestala.

Procijenjeno je da u životu štucao više od 430 milijuna puta. Zanimljiva je činjenica da je s time naučio živjeti te ga štucanje nije ometalo u svakodnevici – ženio se dva puta i imao osmero djece, a jedini veći problem mu je bilo gutanje hrane u starosti.

Trajno štucanje nije bezazleno

– Štucanje se pojavljuje kao posljedica nehotičnog stezanja dijafragme koje uzrokuje nekontrolirani grč. Javlja se obično nakon obilata obroka, ali i bilo čega drugoga što može proširiti želudac. Uglavnom je bezazlena pojava koja se događa povremeno – objašnjava prof. Timothy Pfanner s medicinskog koledža u Teksasu.

Štucavica se češće javlja kod muškaraca nego kod žena, a ‘borba’ obično traje kratko, pa prolazi sama od sebe. Štucanje koje traje duže od 48 sati naziva se upornim štucanjem, a ono duže od mjesec dana neukrotivim štucanjem. Iako je rijetko, neukrotivo štucanje može uzrokovati iscrpljenost, nedostatak sna i gubitak težine, a i jedna i druga vrsta mogu biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema, zbog čega je neizbježno savjetovanje s liječnikom.

Štucanje upućuje na probleme poput refluksa kiseline, koji uključuje žgaravicu, a nekad i mučninu. Stručnjaci kažu da štucanje koje ne jenjava također može biti pokazatelj i GERB-a (gastroezofagealne refluksne bolesti).

Može biti i znak raka

Štucanje može upozoravati i na prisutnost nekih vrsta raka, uključujući i tumor na mozgu, rak želuca ili limfnih čvorova.

Dr. Pfanner ustvrdio je da je dugotrajno štucanje, koje traje više od 30 dana, povezano s navedenim vrstama raka. S druge strane, dugotrajno štucanje može biti i znak upale pluća. Iako ćete istodobno najvjerojatnije ‘iskusiti’ i druge simptome, poput bola u prsima, zimice, povišene tjelesne temperature, a možda i otežanog disanja, potrebno je što prije otići na rendgen kako bi se utvrdilo radi li se uistinu o infekciji.

Ako štucanje ne prolazi nekoliko dana, to bi mogao biti znak srčanog udara. Dr. Josh Davenport iz New Yorka podsjetio je na priču o 68-godišnjem muškarcu koji je štucao četiri dana zaredom.

Iako su komplikacije s dijabetesom, pušačkim navikama i rakom bile isključene, Davenport je čovjeka poslao na elektrokardiogram, poučen prijašnjim slučajem, a rezultati su pokazali da je on doista imao srčani udar iako nije pokazivao nikakve tipične znakove (znojenje, slabost ili bol u prsima).

Posjetite doktora

Međutim, baš kao što je slučaj kod mogućih simptoma raka, Davenport upozorava da štucanje može biti znak srčanog udara, ali u vrlo rijetkim slučajevima. Ako pak imate kroničnu bolest bubrega, a počeli ste učestalo štucati, to bi mogao biti znak da se stanje vašeg bubrega i dalje pogoršava.

Štucanje zajedno s bolovima u kostima, neobičnim zadahom i trzanjem mišića znakovi su pogoršanja već ranije uočenih blagih simptoma, poput glavobolje, umora i gubitka apetita.

