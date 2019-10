Evo šta će se desiti vašem tijelu ako svakog dana za doručak jedete pahuljice

Ovsena kaša je puna antioksidanata ukljuujući i vitamin E, vitamin B1, biotin, molibden, fosfor, bakar i magnezijum između ostalih fitonutrijenata. Četvrtina porcije ovsene kaše sadrži skoro 100% preporučene količine mangana. Dakle,prenosi Magazin.

Promene koje ćete videti na svom telu ukoliko svakodnevno jedete ovsenu kašu

Prvi i najbolji razlog zbog kojeg bi trebalo da jedete ovsenu kašu svaki dan jeste to što ta navika može sprečiti gojenje i prekomernu težinu. Medicinski stručnjaci misle da je to zbog toga što konzumiranjem ovsene kaše postižete osećaj sitosti i taj osećaj traje dosta dugo. To samim tim znači da ćete konzumirati manje hrane i da ćete brže gubiti na težini.

Imaćete lepšu kožu

Ovsena kaša dobra je za vašu kožu. Idealna je za tretman upaljene kože, kao što je ekcem i iritacija, a pored toga čini kožu zdravijom. Sadrži cink koji pomaže u čišćenju, gvožđe koj eje odlično za hidrataciju, mangan koji uklanja otok i upalu i magnezijum koji normalizuje cirkulaciju.

