Pronađena biološka veza između visokog pritiska i raka dojke

Prethodne studije su otkrile da žene s povišenim krvnim pritiskom imaju oko 15 posto povećan rizik za razvoj raka dojke u usporedbi sa ženama s normalnim krvnim pritiskom. Pokazalo se da visok nivo proteina GRK4 izaziva visok krvni pritisak.

Najnovija studija, predstavljena na naučnim sesijama u New Orleansu, pokazala je da protein GRK4 postoji u ćelijama karcinoma dojke, ali ne i u normalnim, nezahvaćenim ćelijama.

“Rak i hipertenzija dijele zajedničke faktore rizika. Prethodna istraživanja naše laboratorije na GRK4 otkrila su da je on reguliran onkogenom zvanim c-Myc, koji igra ulogu u nastanku mnogih tipova raka, uključujući rak dojke. To nas je dovelo do hipoteze da bi GRK4 mogao biti veza”, rekao je Wei Yue, glavni istraživač studije.

Skoro polovina svih odraslih osoba s povišenim krvnim pritiskom su žene. Nakon 65. godine žene češće od muškaraca imaju visok krvni pritisak. Trudnoća, lijekovi za kontrolu rađanja i menopauza mogu povećati rizik od razvoja visokog krvnog pritiska, a ako se ovo stanje ne liječi može uzrokovati zdravstvene probleme kao što su srčane bolesti, moždani udar i gubitak vida.

Važan je podatak da je kod žena rak dojke najčešće dijagnosticiran tip raka i drugi vodeći uzrok smrti, piše Health24.

“I dok su prethodne studije pokazale da se povećava rizik od karcinoma dojke kod hipertenzivnih žena, ova studija nadopunjuje trenutna saznanja pružajući uvid u molekularne mehanizme koji su osnova ove veze”, rekla je Vesna D. Garović sa klinike Mayo u Rochesteru, Minnesota.

Garović, koja nije bila uključena u novo istraživanje, rekla je da ova istraživanja koja identificiraju molekularne mehanizme i signalne puteve koji uzrokuju razvoj bolesti mogu pružiti nove uvide u mogućnosti liječenja.

Isto tako, nisu svi karcinomi dojke isti. Ispitivanje je tražilo GRK4 kod dvije specifične vrste raka dojke, poznate kao hormonski osjetljivi i triple-negativni karcinomi.

“Naš zaključak možda nije primjenjiv na druge vrste raka dojke”, rekao je Yue.

Garović je napomenula da genetske varijacije GRK4 možda nisu iste u svim rasnim grupama. Studije koje promatraju GRK4 na ženama oboljelim od karcinoma dojke po rasnoj i etničkoj skupini, rekla je, mogu dati uvid u prethodno prijavljene razlike na temelju rase u tipu karcinoma, odgovoru na liječenje i ishodima.

GRK4 je jedan od sedam GRK proteina. U drugim istraživanjima su promatrani GRK2 i GRK5 kako bi se dobile detaljnije informacije o različitim vrstama karcinoma, ali Yue je rekao kako je njihov tim prvi koji traži vezu između GRK4, visokog krvnog pritiska i raka dojke.

“Lijekovi koji ciljaju GRK4 potencijalno se mogu koristiti za liječenje pacijenata s hipertenzijom i rakom dojke”, kazao je Yue, prenosi “Klix“.

