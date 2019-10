Metod čuvenog američkog doktora Šeltona: Ovako se liječi rak!

Na Facebook stranici Aleksandra Černigovskog pojavio se tekst o liječenju malignih bolesti u islamskim zemljama. On na svojoj stranici navodi da muslimaske zemlje ne smatraju kancer opasnom bolešću i da ga navodno “lako liječe kroz nekoliko dana najstrožijeg posta”.

“Oni ovu bolest, koja je kod njih rijetka, čak i ne zovu “rak”, već zvijer koja apsorbuje nekoliko puta više energije u svoje ćelije. Raste i raste (metastazira) i kada naraste dosta i čovjeku ponestane energije, prelazi na sve ostale izvore u tijelu, što dovodi do fatalnog ishoda.

Ali, kada se zvijeri uskrati hrana, ona brzo umire, piše Aura.

Profesori sa Univerziteta u Alžiru smatraju da kancer u bilo kojem stadijumu uslijed gladovanja umire u roku od 3 dana do mjesec dana. Gladovanje u ovom smislu ne znači da da ne jedete ništa i da pijete samo čistu vodu. Ako vam je stolica normalna, tamna i čvrsta, znači da je bolest prošla.

Oni tvrde da je post recept i za prevenciju i za liječenje raka. Prema rezultatima studije objavljene u Proceedings of the National Academy of Sciences, da bi se izliječili ili spriječili kancer, ljudi treba svako malo da izbace sva tri obroka, ili da poste trećinu ili polovinu dana.

Druga opcija su “posni dani”, odnosno unođenje maksimalno 500 kalorija na dan, ili potpuno izbacivanje doručka i ručka.

Ako je vjerovati naučnicima sa alžirskog univerziteta, ovo će pomoći da održite normalnu telesnu težinu i sprečite razvoj dijabetesa, kancera, Alchajmerove bolesti, kao i bolesti kardiovaskularnog sistema.

Caka je u tome što povremeno odbijanje hrane omogućava tijelu da proizvede bolji odgovor na stres, zaustavi zapaljenske procese i uništi tumore, koji najčešće nastaju od ishrane, kao i da ubrza eliminaciju oštećenih i oboljelih ćelija.

Naučnici zaključuju da je u vremenu evolucije tradicionalni sistem ishrane koji podrazumeva tri obroka – abnormalan. Dakle, ishrana naših predaka koji su uzgajali svoju hranu danas nije prikladna.

Pravilan način uzimanja voća

Stručnjaci navode i da je najbolje jesti voće na prazan želudac.

Još je dr Herbert Šelton (1895-1985.), američki naturopata, stručnjak za alternativnu medicinu, pacifista, vegetarijanac i pristalica posta, ovo objasnio još odavno.

Kada se jede na prazan stomak, svako voće se u kontaktu sa želudačnom kiselinom alkalizuje. U suprotnom, ako se pomiješa sa ostacima druge hrane, proizvode se gasovi, pa dolazi do nadutosti, bola… Osim problema s varenjem, dr Šelton je smatrao i da voće na prazan stomak sprečava da kosa osijedi i opada, a navodno nestaju i podočnjaci i problemi s nervima.

“Ako pravilno jedete voće, našli ste tajnu ljepote, dugovječnosti, zdravlja, energije, sreće i normalne težine”, govorio je dr Šelton.

Nekoliko važnih savjeta:

Kad vam se pije sok, pijte isključivo sveže iscijeđen;

Nemojte jesti kuhano voće, jer su mu važni nutrijenti uništeni;

Jedenje voća mnogo je bolje nego ispijanje njegovog soka;

Da detoksikujete tijelo, tri dana postite na voću (jedenje voća i ispijanje svježe cijeđenih sokova).

