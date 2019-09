BRZI TRIKOVI IZ PRIRODE: Riješite se BRADAVICA na BRZ i JEDNOSTAVAN način!

Kako ukloniti bradavice

Ovo su, prema Draxe, najbolji načini kako ih se riješiti na jednostavan način:

Prvo posjetite liječnika

Prije nego iskušate neki od kućnih lijekova, prvo potražite mišljenje dermatologa. Ukoliko bradavica bude “sumnjiva” liječnik može napraviti biopsiju kao mjeru opreza.

Jabučni ocat

Komadić pamuka natopite jabučnim octom pa istisnite višak tekućine. Stavite ga na bradavicu, omotajte zavojem i ostavite da djeluje preko noći. Postupak ponavljajte svaki dan dok bradavica ne potamni i otpadne.

Ulje čajevca

Ulje čajevca ima antifungalna, antivirusna i antimikrobna svojstva. Na zahvaćeno područje nanesite tri kapi ulja čajevca i utrljajte u kožu blagom masažom. Ponavljajte tri do četiri puta dnevno za bolji rezultat.

Ulje origana i kokosovo ulje

Pomiješajte dvije do tri kapi ulja origana s četiri do pet kapi kokosovog ulja. Zahvaćeno područje očistite toplom vodom i zatim smjesu stavite na zahvaćeno područje. Postupak ponavljajte dva do tri puta dnevno dok bradavica ne potamni i otpadne.

Sok od limuna

Sok od limuna bogat je limunskom kiselinom koja pomaže u uklanjanju mrtvih stanica i isušivanju bradavica. Ako kroz nekoliko tjedana svakodnevno na bradavicu nanosite limunov sok, primijetit ćete da se bradavica polako raspada. Jednostavno istisnite malo svježeg limunovog soka na komadić vate i na ciljano mjesto nanosite dva do tri puta dnevno.

Aloe vera

Aloe vera nadaleko je poznata po svojim antioksidativnim i ljekovitim svojstvima. Na očišćeno zahvaćeno područje stavite malo soka (ili gela) aloa vere i umasirajte u kožu. Postupak ponavljajte dva do tri puta dnevno.

Češnjak

Poznat je po brojnim ljekovitim svojstvima, no jeste li znali da je odličan i u borbi protiv bradavica? Zdrobite dva češnja češnjaka, nanesite na komadić vate, omotajte zavojem i ostavite preko noći. Postupak ponovite tri noći zaredom.

Kora od banane

Izrežite komadić kore od banane i unutrašnjom stranom kore prekrijte bradavicu. Zamotajte zavojem i ostavite da djeluje preko noći. Ponavljajte postupak svake noći dok bradavica ne nestane.

