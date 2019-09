Omiljena jesenja poslastica: Za šta je sve zdrav kesten?

Pomaže kod bubrežnih i probavnih tegoba, čaj od kestena sjajno djeluje u ublažavanju simptoma astme i bronhitisa, a mogu se jesti i u supi i salatama.

Kesten je bogat mineralima, vitaminima B-kompleksa, kao i vitaminima A i C, a sadrži i kalij, fosfor, kalcij, magnezij, sumpor, hlor, bakar, željezo i mangan. Kesten pripada skupini orašastih plodova, no od svojih se rođaka (oraha, badema i lješnika) razlikuje po nižem udjelu masti i visokom udjelu škroba te jedini sadrži vitamin C. Kesten se odlikuje posebnom teksturom i slatkim, blagim okusom.

Također je i dobar izvor kalija i folne kiseline te prehrambenih vlakana neophodnih za pravilno funkcioniranje probavnog sistema. Kesten je namirnica koju odlikuje nešto viša energetska vrijednost, budući da 100 grama pečenog kestena sadrži oko 245 kcal. Iako je plod kestena vrlo hranjiv, dosta se teško probavlja. Zanimljivo je da pečeni kesten sadrži više vitamina, a kuhani veću količinu mineralnih sastojaka, prenosi “Avaz“.

