Kako ojačati imunitet i spriječiti virus gripe

Jesen i zima su periodi godine kada se manje krećemo a više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama gdje se virus gripe brže prenosi. U odnosu na druga godišnja doba ishrana je jednolična. Sve ovo doprinosi češćem razbolijevanju, piše “Zdravija“.

U nastavku vam donosimo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da virus gripe savladate što brže.



Koji su simptomi gripe?

Gripa je virusna infekcija koja pogađa gornji dio respiratornog trakta. Prenosi se dodirom ili vazduhom. Počinje naglo, visokom temperaturom, iznad 40°C, koja se teško spušta. Temperature su praćene groznicom, osjećajem potpune slabosti, pospanošću, bolovima u mišićima i zglobovima a nakon par dana grloboljom, začepljenim nosom i kašljem.

Ukoliko osjećate neke od navedenih simptoma, potrebno je da se izolujete, da izbjegavate kontakt sa zdravim ljudima i djecom. Preporučeno je mirovanje u prostoriji koju redovno provjetravate i vodite računa o higijeni.



Kako ojačati imunitet u sezoni gripe?

Imunitet je naš najpotrebnij saveznik u borbi protiv virusa gripe, stoga ga je potrebno dodatno ojačati. Pijte dosta tečnosti u vidu toplog čaja sa medom, tople povrtne supe, zdravih napitaka od voća i povrća, jedite voće bogato vitaminom C , kao i povrće bogato sumpornim glikozidima poput luka i hrena. Koristite propolis i matičnu mliječ koje imaju blagotvorno dejstvo za organizam.

Hrana koja pozitivno utiče na imuni sistem

Voće i povrće koje sadrži dosta beta karotena ili vitamina C – mrkva, špinat, bundeva, limun, narandža, kiseli kupus.

Goveđe meso, sjeme bundeve ili ostrige sadrže cink koji je naročito dobar za jačanje otpornosti organizma kod starijih ljudi.

Jogurt koji sadrži žive kulture Lactobacillus bulgarikus i Streptococcus thermophilus.

Bijeli luk.

Đumbir je, takođe, odličan saveznik u jačanju imuniteta i trebalo bi ga uvrstiti u redovnu ishranu. U nastavku vam donosimo par recepata sa đumbirom.

Čaj od đumbira

Potrebno vam je 10 grama đumbira koji ćete staviti u šerpu sa šoljom vode. Ostavite da proključa i kada je gotovo, ostavite sa strane da se potpuno ohladi.

Čaj pijte dva puta dnevno i već nakon par dana ćete osjetiti razliku.

Smjesa đumbira, limunovog soka i meda

Ova smjesa liječi sve bolesti, a lako je za napraviti. Potrebno vam je 1 cm korijena đumbira, sok od pola limuna i kašika meda. Đumbir izrendajte, pomiješajte sa medom i limunovim sokom i pijte po jednu kašiku kad god stignete. U ovu smjesu možete staviti i malo mljevenog cimeta ako volite. On ima antiseptička svojstva i odličan je saveznik u borbi protiv virusa.

Umjeren način života, dovoljno sna i odmora, pravilna ishrana, što manje stresa, umjerena fizička aktivnost, preduslov su očuvanja prirodnog imuniteta.

ZdraviJa recepti za čaj:

Čaj za preznojavanje: 1 kašiku zovinog i lipinog cvijeta potopiti u 400 ml ključale vode, poklopiti i ostaviti da stoji 20 minuta, zasladiti medom i popiti što topliji napitak.

Čaj protiv upale grla i krajnika: dvije kašike žalfije preliti sa 200 ml ključale vode. Ostavite da stoji pola sata. Procijedite i pijte polako u malim gutljajima.

Čaj za jačanje imuniteta: isprobajte čaj od matičnjaka, majčine dušice, kamilice ili kleke uz kašiku meda.

Pored čajeva, organizam jačajte i zdravom hranom, a preporučujemo vam da probate ZdraviJa toplu povrtnu supu.

Osim supe, energiju organizmu možete pružiti i zdravim kombinacijama voća i povrća, pa probajte ZdraviJa zeleni smoothie.

Podjela preparata za jačanje imuniteta

Preparati na bazi ehinacee (kapi, sirup, tablete, sprej), propolisa (pastile, kapi, sprej, med), matične mliječi (kapsule, med, rastvori), cinka (tablete i šumeće tablete u kombinaciji sa C vitaminom), bijelog luka koriste se za preventivno jačanje imuniteta i kod često ponavljanih infekcija.

Preparati na bazi lectalina (ekstrakt korijena kozlinca – Astragalus) se koriste u sprečavanju pojave i smanjenja simptoma alergije.

Preparati na bazi beta glukana iz japanskih gljiva šitake i reiši, veoma popularni preparati ulja ajkuline jetre, kapsule i sokovi na bazi aloe vere, organski germanijum, te kapsule i sokovi od ploda biljke noni – Morinda citrifolia, koriste se u prevenciji kancerogenih oboljenja, kao i za vraćanje normalne funkcije imunog sistema poslije hemoterapije.

Preparati vitamina C, E kao antioksidansa, selen, biflavonoidi, multivitaminski i multimineralni kompleksi poboljšavaju otpornost organizma kod pušača i osoba koje su izložene dužem dejstvu hemikalija.

Preparati za jačanje imuniteta su dobar put ka poboljšanju narušenog imunog sistema kada je u pitanju virus gripe, ali ih ne treba koristiti bez potrebe. Upute navedene uz svaki preparat se moraju poštovati, a treba ga koristiti redovno i preporučeno dugo.

Kada posjetiti doktora?

Ukoliko primijetite naglo pogoršanje disanja.

Počnete iskašljavati zeleni, smeđi ili žuti šlajm.

Osjetite oštru bol u grudima prilikom udisanja.

Osjetite uhobolju.

Imate temperaturu višu od 40 °C.

Bolujete od hronične bolesti pluća ili bubrega, imate poznatu srčanu bolest ili dijabetes.

Ukoliko je riječ o djetetu, posjetite doktora kad:

Dijete ima temperaturu duže od 48h.

Ukoliko se stanje pogoršava, uz otežano disanje ili promjene na koži ili sluzokoži.

Ukoliko odbija hranu ili tečnost.

Dječiji imunitet je posebno ugrožen kada je u pitanju virus gripe. Infekcije koje se ponavljaju su najčešći razlog posjete pedijatru. Aktuelna ispitivanja govore o prosječno 6-8 infekcija godišnje sa prosječnom dužinom trajanja od 7-10 dana.

Pogotovo u situacijama koje stvaraju opterećenja kao boravak u vrtićima ili školi te za vrijeme hladnih zimskih dana, potrebno je ojačati imunitet djeteta. Razlog čestih ponavljajućih infekcija leži u nezrelosti imunološkog sistema kod djece.

Najbitnija prirodna odbrambena barijera je crijevna flora koja je kod djece često narušena zbog česte upotrebe antibiotika. Nažalost, svjedoci smo da je prehrana djece sve lošija te svaki roditelj treba povesti računa o tome da djetetu ojača imunitet. Dobar imunitet znači zdravo dijete.

Spriječite virus gripe jačanjem imuniteta kod djeteta

Jedinstven proizvod za jačanje imuniteta stiže od kompanije Dr. Wolz, a riječ je o preparatu KINDERIMMUN. Pažljivo odabrana, međusobno uravnotežena receptura sastavljena od aktivnih tvari koje jačaju imunološki sistem od velikog su značaja posebno u fazi rasta i razvoja.

KINDERIMMUN Dr.Wolz počinje sa jačanjem imunološkog sistema u segmentu crijevne flore jer sadrži mliječne bakterije + inulin, što predstavlja simbiotsku zaštitu crijevne flore.

Beta D glukani su aktivni imunomodulatori. Njima se pripisuju antimikrobna i protuupalna svojstva.

Kolostrum je efikasan u borbi protiv uzročnika bolesti jer sadrži mješavinu imunoloških faktora i faktora rasta, vitamina, minerala, aminokiselina, proteina i masti.

Cink – brojne studije su dokazale efikasnost primjene cinka u prevenciji respiratornih infekcija kao i kraće trajanje simptoma prehlade i gripe. Pored uticaja na imunitet cink kod djece pozitivno utiče na kognitivne i psihosocijalne funkcije kao i motoričke sposobnosti djece.

Prirodni vitamin C iz Acerole – od davnina se zna za uticaj vitamina C u prevenciji prehlade i gripe. Najnovije studije pokazuju i znatno kraće trajanje bolesti ukoliko se na vrijeme počne uzimati vitamin C.

Vitamin D3 – nažalost, hipovitaminoza D kod djece je posljednjih godina znatno porasla. Faktori rizika su malo vremena provedenog na otvorenom, gojaznost, mali unos mlijeka, uslovi života. Pored toga što vitamin D ima uticaj na normalnu izgradnju kosti najnovije studije pokazuju i njegov imunomodulirajući efekat.

Vitamini B komplexa – KINDERIMMUN sadrži odabrane vitamine B kompleksa uključujući folnu kiselinu, koji su značajan dodatak zbog njihove važnosti za proces razvoja djeteta ali i imunološki sistem. Vitamin B6 i B12 su takođe važni za stvaranje crvenih krvnih zrnaca.

KinderImmun je u obliku praha tako da se može dodati u bilo koje jelo ili piće koje dijete voli. Neutralnog je okusa i mirisa.

Potrebno je da reagujete na vrijeme i da olakšate sebi i svojoj okolini ozdravljenje. Slijedite naše savjete, hranite se zdravo, mirujte i vjerujemo da će vam to pomoći da ojačate imunitet.

