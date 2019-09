DOKTORI OVO KRIJU OD NAS: Izbacite sav ŠLAJM IZ PLUĆA I SEKRET IZ SINUSA pomoću ovog prirodnog napitka!

U nastavku članka predstavljamo vam rješenja kako izbaciti šlajm iz pluća prirodnim putem.

Recepti za prirodne lijekove

Ukoliko vas muči šlajm u grlu i plućima, fitoterapeuti preporučuju napitke na bazi ljekovitog bilja koji podstiču izbacivanje šlajma i ublažavaju uporni kašalj.

Za eliminisanje gustog i nagomilanog sekreta fkoriste se napitci na bazi korjena bijelog sljeza, žalfije, lovora i crne rotkve.

Bijeli sljez za izbacivanje šlajma kod odraslih

Preliti kašiku usitnjenog korjena bijelog sljeza sa 2 dl hladne vode i ostaviti poklopljeno da odstoji 6 do 8 sati, a zatim procijediti i piti u manjim gutljajima. Ovako pripremljen čaj za iskašljavanje šlajma, pijte do dva puta dnevno i to bez šećera i rezultati neće izostati.

Bijeli sljez, lan i žalfija za izbacivanje šlajma kod djece

Kao izuzetno efikasan prirodni lijek za bolje izbacivanje šlajma kod djece i odraslih pokazao se bijeli sljez u zanimljivoj čajnoj mješavini sa lanenim sjemenkama i žalfijom.

Pomješati po kašiku korjena bijelog sljeza, kašiku lanenog sjemena i kašiku suhe žalfije. Sipati 2,5 decilitra vode u šerpu, pa dodati 100 g žutog šećera. Kada se šećer otopi, dodati mješavinu biljaka i jedan limun dobro opran i sječen na kriške. Kuhati na umjerenoj temperaturi 15 minuta, a zatim skloniti sa vatre i procijediti. Uzimati kašičicu sirupa 4 puta na dan sve dok se ne osjeti poboljšanje. Sirup za iskašljavanje šlajma je najbolje čuvati u frižideru.

Rotkva i crveni luk

Kako izbaciti šlajm iz pluća kod odraslih uz pomoć crne rotkve i crvenog luka? Sipati u blender 2,5 decilitra limunovog soka, jednu punu šolju meda, jednu osrednju glavicu crvenog luka isječenog na komade, šest čenova bijelog luka i jednu veću crnu rotkvu, oljuštenu i isječenu na komadiće.

Blendati sve dok se ne dobije fina homogena smjesa. Zatim sipati u staklenu teglu i čuvati u frižideru, pa ostaviti da odstoji nedelju dana. Nakon toga, tri puta dnevno uzimajte ovaj sirup za iskašljavanje šlajma i to po jednu kašiku, 30 min. prije glavnih dnevnih obroka.

Prirodni lijekovi za iskašljavanje šlajma iz pluća i sinusa

Šlajm iz grla i pluća, kao i gust sekret iz sinusa često nam zadaju velike probleme tokom zime. Inhalacija sinusa slanom vodom sama po sebi nije dovoljna, da bi se u potpunosti oslobodili neprijatnog sekreta. U nastavku pročitajte još nekoliko odličnih narodnih recepata za izbacivanje šlajma.

Sirup od piva i smjeđeg šećera za iskašljavanje šlajma iz grla

U veću činiju sipati 150g smeđeg šećera i zagrijavati na umjerenoj temperaturi dok se ne otopi i dobije karamel boja, a zatim dodati 5 decilitara piva i kuhati 20 minuta dok se ne dobije sirup gustine malo rjeđe od meda.

Skloniti šerpu sa vatre i ostaviti poklopljeno da se ohladi, a zatim sirup za izbacivanje šlajma presuti u odgovarajuću staklenu teglu i čuvati u frižideru. Uzimajte po supenu kašiku prije najvažnijih obroka tri puta tokom dana.

Prirodni lijek za iskašljavanje šlajma kod djece

Jedno od rješenja kako izbaciti šlajm kod djece nudi nam i blagi čaj od lipe. Ako ga koristite više dana, ublažit ćete kašalj i ubrzati izbacivanje nataloženog sekreta.

Ovaj čaj za iskašljavanje također podstiče i znojenje, što je važno u slučaju gripa, prehlade i nazeba. Pije se uvijek dok je još vruć izjutra i uvečer, a priprema se vrlo jednostavno:

Dvije male supene kašičice cvjeta lipe preliju sa 5 dl proključale vode, a zatim se ostavi 20 minuta da odstoji nakon čega se dobro procijedi. Čaj zasladite kvalitetnim medom, dodati mu dosta soka od limuna i uzimajte po jednu kafenu kašičicu svaki put kad osjetite nadražajni kašalj.

Kako izbaciti šlajm iz grla i nosa uz pomoć lovorovog lista?

Rastopiti na umjerenoj temperaturi 250 g žutog šećera dok ne porumeni, ali paziti da ne zagori. Dodati 2,5 dl vode, 3 kašičice žalfije i 3 izmrvljena lista lovora. Kada provri, kuhati još 3 minuta, a onda skloniti sa šporeta i ostaviti poklopljeno da se ohladi.

Čuvati u staklenoj flaši, na hladnom i tamnom mjestu. Ovaj pripravak konzumirati 3-4 puta dnevno kad naiđe napad kašlja. Sirup za iskašljavanje šlajma uzimati redovno, sve dok se ne izbaci sav sekret.

U neoštećenu emajliranu šerpu sipati tri kašike lanenog sjemena i 5 decilitra vode, pa kuhati na umjerenoj temperaturi 10 minuta. Zatim dodati kašiku suhog timijana, pa poklopljeno ostaviti da odstoji još 20 minuta. Nakon toga procijediti i piti po jedan gutljaj podgrijanog čaja više puta u toku dana,piše Atma.

