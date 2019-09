Došla na pregled zbog stalnog umora, doktori joj rekli da će umrijeti za 72 sata

Kad se Diana Higman zbog neprestanog umora obratila liječnicima, šokirala se kad su joj rekli da joj preostaju još samo 72 sata života.

Ova je samohrana majka mislila da je umorna zbog posla i stresa, ali pokazalo se da ima autoimuni hepatitis i da joj je hitno potrebna nova jetra jer se njena počela smanjivati velikom brzinom.

Autoimuni hepatitis je bolest jetre prilikom kojeg naš imuni sistem napada ćelije jetre. Do njega dolazi kad imuni sistem ćelije jetre tretira kao strana tijela i počne se boriti protiv njih kao da se radi o bolesti. To je hronično stanje koje može prouzrokovati cirozu te dovesti do propadanja jetre.

Danas joj je 56 godina, a o dijagnozi koju je dobila prije 11 godina, progovorila je povodom obilježavanja sedmice posvećenog doniranju organa.

“Bilo je to prije 11 godina. Učila sam za medicinsku sestru, a nedugo prije toga umro mi je otac. Bila sam stalno umorna, ali to sam pripisivala stresu. Prije nego što sam se snašla, dali su mi 72 sata života i stavili me na dugu listu ljudi kojima je hitno potrebna transplantacija”, prenosi njenu izjavu The Sun.

Ubrzo su joj pronašli novu jetru, no već nakon što je prebačena u bolnicu dodatni testovi na jetri pokazali su da je prevelika za nju.

“Bilo je to strašno za mene jer su mi rekli da će moja jetra izdržati još samo nekoliko dana”, priča Diana.

Novi organ su joj pronašli već idući dan, no sve je to psihički teško podnosila.

“Nisam bila optimistična jer sam shvatala da je netko morao umrijeti kako bih ja mogla živjeti. To ti stvarno poremeti stvari u glavi”, rekla je.

Nakon operacije Diani je trebalo duže od godinu dana da se oporavi. U prvim danima nije mogla hodati, ustati s kauča bez pomoći, pa čak ni otvoriti bocu mlijeka,piše Fokus

Budući da se prije transplantacije aktivno bavila sportom, Diana je strahovala da su ti dani zauvijek iza nje, ali tad je otkrila da postoje Sportske igre transplantiranih na kojima redovno učetsvuje. Osvojila je sedam zlatnih, tri srebrne i jednu bronzanu medalju.

Iako joj nova jetra dobro funkcioniše, Diana i danas mora piti lijekove i svakih šest mjeseci odlaziti na preglede. Ističe da će zauvijek biti zahvalna svom donoru.

“Dao mi je najmanje jedanaest godina života”, zaključuje.

