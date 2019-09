Jesu li afte posljedica pada imuniteta?

Problem novorođenčadi

Uzroci su različiti: virus, bakterije i gljivice. Težina bolesti ovisi o uzročniku i dobi malog bolesnika. Stomatitis uzrokovan gljivicom Candida albicans (soor, krupica, mlječac) karakterističan je za novorođenačku dob.

Na sluznici usta javljaju se bjeličaste mrlje sa naslagama koje podsjećaju na zgrušano mlijeko, pa neiskusne mlade majke obično misle da se radi o ostacima mlijeka u ustima.

Kada naslage postanu debele, smetaju djetetu da sisa i ono često plače, prekida dojenje. Već sam pogled na jezik obložen bijelim naslagama otkriva o čemu se radi.

Upotrebom antimikotičnih kapi (Nistatin kapi), po preporuci pedijatra, rast gljivica se zaustavi, stanje u usnoj šupljini se brzo normalizira. Majka mora voditi računa o pravilnoj higijeni bradavica, premazivanju areola i bradavica oralnim antimikotičnim gelom.

Najteži oblik

Dok je krupica relativno blag oblik, gingivostomatitis herpetica je najteži oblik stomatitisa, a uzrokuje ga virus Herpes simplex. Počinje povišenom tjelesnom temperaturom koja traje četiri-pet dana.

Dijete odbija hranu, tekućinu, obilno slini, postaje iscrpljeno. Nakon nekoliko dana temperatura pada i na sluznici usne šupljine javljaju se brojne ranice – afte.

Zahvaćeni su zubno meso, nepce, jezik, sluznica obraza (bukalna sluznica). Ranica može biti puno i izazivaju jaku bol. Dolazi i do povećanja limfnih čvorova ispod brade i iza uha.

Ovakav stomatitis je znak primo infekcije. Virus u organizam ulazi preko kože i sluznica, a vrijeme inkubacije je od dva do 12 dana. Ovoj infekciji su najčešće izložena mala djeca od jedne do tri godine starosti.

To je razdoblje intenzivnog nicanja mliječnih zuba i sitne ozljede sluznice koje se pritom javljaju pogoduju širenju virusne infekcije. Bolest može trajati do tri sedmice.

Zbog boli i iscrpljenosti dijete odbija hranu, a stanje može postati ozbiljno ako ono odbija i tekućinu. Važno je znati da dijete ne može jesti, ali mora uzimati tečnost, najbolje čistu vodu zbog neutralnog okusa.

Inače, liječenje je simptomatsko, daju se lijekovi za snižavanje temperature, puno tekućine, premazivanje gentiana-violet ljubičastom tekućinom koja ublažava bol, a sprečava razvoj gljivica na osjetljivoj sluznici. Veoma učinkovit u liječenju je Gengigel-baby.

Ostali uzročnici

I drugi virusi mogu biti uzročnici upale usta. Klinička slika je nešto drugačija, blažeg toka i kraćeg trajanja. Mogući su povraćanje i proljev, nastanak herpangine koja traje deset dana, uz otežano gutanje. Međutim, opšte stanje djeteta nije znatnije poremećeno, jer sluznica nije ranjiva.

Pojava pojedinačnih afti je česta u djetinjstvu, u školskoj dobi i u odraslih. Sve one nastaju u stresnim situacijama, može ih izazvati pretjerana količina slatkiša, grizenje noktiju, energična upotreba četkice za zube, te kao posljedica poremećaja probave, manjka vitamina, minerala…

Šta dati, šta izbjegavati

Voćne sokove (citruse) treba izbjegavati, jer izazivaju bol. Čaj od kamilice ili šljeza zaslađen medom davati često po kašičicu, a starija djeca mogu ga zadržati malo u ustima prije nego ga progutaju. Kada dijete prihvati hranu, ona mora biti kašasta (nikako kruta) u vidu pirea, pudinga, supice, prenosi “Mostarski“.

