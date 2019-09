DOBROBITI KOKOSOVOG MLEKA I KAKO GA LAKO NAPRAVITI KOD KUĆE

No, njegove prednosti ne završavaju u kuhinji. Kokosovo mlijeko može poslužiti kao lijek te je vrlo učinkovit kozmetički proizvod. Sljedeći recept, uz objašnjenih 15 dobrobiti kokosovog mlijeka će vas sigurno uvjeriti da ga svaki dan koristite,prenosi Zenskica.

Kokosov orah je građen od nekoliko slojeva. Vanjski tamno smeđi, “dlakavi” tvrdi oklop, ima na dnu, odnosno na bazi tri rupe. Nakon njega slijedi tanka smećkasta “koža”, zatim kremasto bjelkasto kokosovo meso koje se jede i na kraju, u sredini, mutan kokosov sok ili voda. Taj se sok često pogrešno naziva kokosovim mlijekom – pravo kokosovo mlijeko se proizvodi iz njegovog “mesa”. Kokosovo mlijeko je dakle, tekućina koja izlazi iz naribane pulpe ili mesa kokosa. Boja i bogat okus mlijeka može se pripisati visokom sadržaju masnoće ili ulja.

Kokosovo mlijeko je čest sastojak u mnogim tropskim kuhinjama dok se na zapadu uglavnom koristi u napitcima i koktelima te u veganskoj kuhinji.

Kokosovo mlijeko sadrži veliki udio laurinske kiseline koja se također nalazi u značajnim količinama u majčinom mlijeku i sekretu lojnih žlijezda. Ona sadrži „dobar“ kolesterol i vrlo je vrijedna za ljudsko tijelo. U tijelu se pretvara u monolaurin, što je spoj koji ima antivirusno i antibakterijsko svojstvo.

15 prednosti kokosovog mleka

Kokosovo mlijeko je iznimno svestrano i ima razne svrhe u kuhinji, pogotovo veganskoj i egzotičnoj. Bogato je vitaminima C, E, B1, B3, B5, B6, kao i željezom, selenom, natrijem, kalcijem, magnezijem i fosforom.

Njegove prednosti ne završavaju u crijevima. Kokosovo mlijeko je učinkovit kozmetički proizvod.

Sljedećih 15 dobrobiti kokosovog mlijeka će vas sigurno uvjeriti da ga svaki dan koristite.

1. Kao odlična zamjena za mlijeko/vrhnje u kavi

Kokosovo mlijeko možete staviti u svoju jutarnju šalicu kave i dobiti poticaj energije – ne samo od kofeina, već i iz elektrolita koje to mlijeko sadrži. Kokos sadrži kalij, natrij, magnezij klorid, a svi pomažu da bi tijelo bilo hidrirano i pravilno funkcioniralo. Što više možete tražiti na početku napornog radnog dana?

2. Za pirjanje

Kokosovo mlijeko dodaje slatki, ukusni „touch“ obroku.

3. Budite mirni i pijte kokosovo mlijeko

Kokosovo mlijeko sadrži 89 miligrama magnezija po šalici, što ga čini bogatim izvorom minerala koji pomažu smiriti živce i održavati normalan krvni tlak. Magnezij smiruje živčane stanice a one tada smanjuju kontrakciju mišića. Rezultat: osjećati ćete se opuštenije.

4. Gradi čvrste kosti

Kokosovo mlijeko nije dobar izvor kalcija. Sadrži nešto više od 38 miligrama kalcija po čaši u odnosu na obično mlijeko od 300 miligrama u istoj porciji. No, bogat je izvor fosfora. S 240 miligrama po šalici, kokosovo mlijeko pridonosi jakim kostima.

5. Vlaži kožu

Bilo oralno ili stavljeno na kožu, kokosovo mlijeko je korisno u hidrataciji kože kako bi bila mekana i glatka. Jednostavno nanesite tanki sloj kokosovog mlijeka na očišćeno lice, ostavite da odstoji 15 minuta, a potom isperite čistom vodom. Koža će biti vrlo meka.

6. U borbi protiv infekcija

Kokosovo mlijeko sadrži masnu kiselinu koja se zove laurinska kiselina, koja je vrlo vrijedna za ljudsko tijelo. U tijelu se pretvara u monolaurin, što je spoj koji ima antivirusno i antibakterijsko svojstvo.

7. Kontrolira tjelesnu težinu

Zbog svog sadržaja vlakana, kokosovo mlijeko čini da se osjećate sitim duže vrijeme te u umjerenim količinama može pomoći u kontroli težine.

8. Održava razine šećera u krvi

Ono je izvor mangana, što je od vitalnog značaja za regulaciju razine šećera u krvi. Jedna od najvažnijih funkcija mangana je da pomogne metabolizam glukoze u ljudskom tijelu. Mangan je neophodan za metabolizam, liječenje upala, prevenciju osteoporoze, ublažavanje PMS-a u žena, pomaže apsorpciji vitamina te održava zdravlje probavnog trakta.

9. Za uklanjanje make-upa

Pomiješajte 1 dio kokosovog mlijeka s 2 dijela maslinovog ulja i koristite kao blagi način za uklanjanje šminke oko očiju i hidratiziranje kože – u isto vrijeme. Nema potrebe za teškim, alkoholom prožetim kemikalijama kako bi se oslobodili šminke na najosjetljivijem području vašeg lica. Kokosovo mlijeko radi trik najbolje!

10. Snižava kolesterol

Unatoč svojoj zasićenoj masti, kokosovo mlijeko zapravo može pomoći u smanjenju razine kolesterola. Kokosovo mlijeko u stvari podiže razinu kolesterola, ali njegova laurinska kiselina povećava razinu HDL (dobrog) kolesterola. Masti u kokosovom mlijeku su lakše za tijelo i metabolizam jer su zdrave masti, uključuju omega 6 esencijalne masne kiseline.

11. Sprječava bore

Poboljšajte elastičnost kože primjenom kokosovog mlijeka – zbog svog vitaminima i mineralima bogatog sastava, zadržat će fleksibilnost i elastičnost vaše kože i krvnih žila, usporiti proces starenja kože i tijela.

12. Liječi opekline od sunca

Nakon dugog dana na suncu, nije loša ideja nastaviti u tropskom raspoloženju – iskoristite kokos kao lijek. Nanesite tanki sloj hladnog kokosovog mlijeka na područje izgorjelo od sunca i osjetite kako smiruje i hidratizira kožu.

13. Za pečenje

Za one koji imaju netoleranciju na laktozu ili se opredjeljuju za veganstvo, pokušajte koristiti kokosovo mlijeko umjesto mlijeka u pečenim jelima. Kokosovo mlijeko donosi kulinarsku dekadenciju.

14. Za liječenje artritisa

Kokosovo mlijeko sadrži selen, koji je antioksidans koji ublažava simptome artritisa. Selen kontrolira slobodne radikale i smanjuje rizik od upala zglobova.

15. Popravlja stanje kose

Umasirajte kokosovo mlijeko u kožu glave i prstima ili češljem ga pročešljajte kroz pramenove do vrha. Nakon toga, omotajte kosu u ručnik i neka kokosovo mlijeko odstoji tako jedan sat ili dva. Što dulje stoji, dublje hidrira, a učinci su jači – jer će ono dublje prodrijeti u vlasi.

Priprema domaćeg kokosovog mlijeka

Kokosovo mlijeko se vrlo lako može napraviti kod kuće – miksanjem ribanog kokosa s toplom vodom te po želji možete dodati i začine ili zaslađivač. Tako spravljeno obično sadrži od 17 do 24% masti, ovisno o stupnju masnoće kokosa i količini dodane vode. Kada je u hladnjaku, kokos krema će se popeti na vrh i odvojiti se od mlijeka. To je normalno. Treba se samo malo zagrijati i promućkati. Kod komercijalne prodaje, da bi se to spriječilo, u kokosovo mlijeko se dodaje emulgator i stabilizator. Zato je sigurnije i jeftinije napraviti kokosovo mlijeko u kućnoj radinosti.

Sastojci:

(uvijek ide jedna trećina kokosovog brašna i dvije trećine vode)

velika šalica organskog kokosovog brašna

2 velike šalice mlake do vruće vode (ne uzavrele)

po želji malo prave vanilije i nekog zaslađivača

Postupak:

Ako imate blender snažnog motora, dovoljna je mlaka voda, a za malo slabije miksere koristite vruću vodu.

Kokosovo brašno prelijte zagrijanom vodom i miksajte nekoliko minuta, da se kokos što više usitni i pusti masnoću.

Ocijedite u cjedilu ili, još bolje, procijedite kroz gustu gazu – snažno istisnite što više mlijeka iz kokosa. To je to!

Staklenku s kokosovim mlijekom pohranite u hladnjaku. Rok trajanja je oko 3 dana.

Iscijeđene kokosove mrvice nemojte baciti već ih iskoristite za kolače.

Po želji u kokosovo mlijeko možete dodati i cimet, sirovi kakao prah ili muškatni oraščić.

Odlično je za kaše, napitke poput pinacolade te za smoothie. Ukoliko želite koristiti za jela i juhe, napravite čisto kokosovo mlijeko bez začina.

