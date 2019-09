DA LI ČESTO PUŠTATE GASOVE TOKOM DANA? Ako jako SMRDE, evo šta to govori o vašem zdravlju!

Prosječna osoba prdne oko 18 puta na dan. I to je dobro. To znači da vaš digestivni sistem dobro funkcioniše i da imate dosta dobrih bakterija. Međutim, u zavisnosti od učestalosti i mirisa, gas može da posluži i kao signal za ono što se dešava unutra. Evo šta različite vrste gasova govore o stanju vašeg organizma,prenosi Novi.

Gas bez mirisa

Ne brinite. Čak i ako 18 puta na dan ispustite gas, većina je bez mirisa i niko neće primijetiti. Možda čak ni vi. Većina gasa koji ispuštate je ugljen dioksid.

Smrdljivi gas

Smrdljivu vrstu uzrokuje sumporovodonik koji se stvara kada se vari hrana koja sadrži sumpor poput, na primjer, brokolija, karfiola, mliječnih proizvoda i pasulja. Crveno meso takođe može uzrokovati smrad, ali ne tako brzo zahvaljujući hemikaliji tiol.

Jako smrdljivi gas

To obično znači da imate super zdravu ishranu bogatu vlaknima. Međutim, oni mogu ukazivati i da ste intolerantni na laktozu. Ne morate se osjećati bolesno, ali ako oslobodite “smrdljivu bombu” ubrzo nakon konzumiranja mliječnih proizvoda znači da ih vaš organizam teško vari.

Tihi gas

Zvuk pri ispuštanju gasa zapravo nije povezan s vašim zdravljem. To samo ima veze sa položajem vaših mišića u trenutku kada se to dogodilo.

Učestali gasovi

To uopšte nije loše. Ali, ako vam se to dešava baš često, to bi mogao biti znak da ste pojeli mnogo namirnica koje izazivaju gasove ili je u vaš digestivni sistem ušlo puno vazduha. U rijetkim slučajevima može biti riječ o bakterijskom rastu u tankom crijevu što uzrokuje učestale gasove i nadutost. Ali obično to nije razlog za brigu.

