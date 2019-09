Šta se dešava s tijelom kad iz prehrane izbacite šećer?

Višak šećera može povećati razinu triglicerida u krvi, propadanje zuba, dijabetes tipa 2 te probleme sa srcem, naveli su nutricionisti za WomensHealthMag.com.

Dodali su i kako je važno znati da se to ne odnosi na prirodne šećere, kakve nalazimo u mliječnim proizvodima i voću. Evo šta se događa s tijelom kad iz prehrane izbacite šećer.

Bolje raspoloženje

1. Pojačana žudnja za hranom – Naviknuli ste nakon obroka pojesti nešto slatko poput sladoleda ili kolača, ali se bez toga sada javlja velika praznina. Ključ je u tome da se oduprete tim porivima.

2. Ujednačit će se nivo šećera u krvi – Ako šećerne kalorije zamijenite vlaknima i ugljikohidratima iz voća te povećate unos proteina i zdravih masnoća, to će pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

3. Bit ćete bolje raspoloženi – Ako ste ranije često mijenjali raspoloženje, stabilizacija razine šećera u krvi može vam pomoći da se osjećate bolje.

Znanstvena studija iz 2019. godine pokazala je da konzumiranje šećera ne pomaže u stvaranju dobre volje nego unutar samo jednog sata nakon što ste pojeli slasticu osjećate zamor i pospanost, piše “Avaz“.

Osjet okusa

4. Izoštrit će se osjet okusa – Ako vam se čini da je zdjelica borovnica ili malina siromašna okusom u odnosu na komad torte, uskoro ćete otkriti da su prirodni voćni šećeri vrlo ukusni.

5. Dugoročno pomažete zdravlju srca – Odrasli koji uzimaju od 17 do 21 posto dnevnog unosa kalorija iz šećera, imaju za 38 posto veći rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na one ljudi čiji je unos samo osam posto. Tvrde to autori studije “JAMA Internal Medicine”.

Ne dodajite šećer u hranu

Umjesto šećera, kavi dodajte cimet kako biste je prirodno zasladili. Zobenoj kaši možete dodati svježe voće ili orašaste plodove.

Sprijateljite se s voćem

Kad se ostavljate šećera, voće igra važnu ulogu i pomaže. Skuhajte smrznuto voće, poput jagoda ili borovnica, dodajući mu malo vode.

Kuhajte sve dok se ne pretvori u ukusan sirup, a umjesto kolača ili keksa, za desert radije odaberete neku voćku.

Pripazite na nevidljivi šećer

U mnogim namirnicama se kriju šećeri koje tamo ne očekujete, kao što su kruh ili tjestenina. Stoga je važno čitati deklaracije i osigurati se da brend čije proizvode kupujete, ima verzije namirnica sa minimalnim količinama šećera ili bez njega.

No, kako se ipak ponekad morate počastiti ili nagraditi, pazite da šećer koji unesete, bude u nekoj posebnoj prilici, zaista rijetko.

