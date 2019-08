Opasni znakovi da su vam hormoni potpuno poremećeni

Advertisements

1. Iznenadna pojava akni

Akne i mitiseri nastaju usljed zapušenih pora. Međutim, doktori tvrde da iznenadna pojava akni može biti uzrokovana hormonskim promjenama u tijelu. Na primjer, veoma nizak nivo androgenih hormona dovodi do pojave akni na cijelom tijelu. Ove stvari se obično primjećuju tokom tinejdžerskih godina kada se teško oslobađamo akni, piše Aura.

2. Česte glavobolje

Prema endokrinolozima, razlog za česte glavobolje (osim umora i stresa), može biti nizak nivo estrogena. Estrogen je ženski hormon koji se proizvodi u jajnicima i kontroliše metaboličke procese umozgu i kičmenoj moždini. Zato ako ga imate premalo ili previše, to može biti razlog za migrene i konstantno loše raspoloženje.

3. Česta nesanica

Insomnija je veoma opasan znak jer može biti povezana sa niskim nivoom progesterona. Progesteron je prirodni relaksant. On vas opušta, smiruje i normalizuje san. Promjene u nivou ovog hormona često vodi do nesanice. Nivo estrogena i progesterona je veoma nizak kod žena koje su se tek porodile. Zato žene imaju problem sa snom u ovom periodu. Međutim, to ne bi trebalo da se dešava u drugim situacijama.

4. Pojačano znojenje

Iznenadno znojenje ili temperatura jesu najčešći znaci da nešto nije u redu sa ravnotežom hormona. Hormoni kontrolišu temperaturu tijela, pa ako dođe do neke neravnoteže, možete osjetiti iznenadni udar toplote. Ovaj simptom je uobičajen nakon menopauze kada je nivo hormona veoma nestabilan. U ostalim slučajevima, ovaj simptom ukazuje da postoji neki problem u organizmu.

5. Konstantan umor

Svako od nas osjeti umor s vremena na vrijeme, ali osećaj umora sve vrijeme, čak i kada odmarate, može biti znak hormonske neravnoteže. On je obično znak da postoje problemi u proizvodnji hormona štitne žljezde.

6. Iznenadna promjena u težini

Ako imate hormonsku neravnotežu, možete dobijati na težini bez obzira na hranu koju jedete. Manjak ili višak određenih hormona može da dovede do toga da tijelo čuva masti, a gubi mišiće. Na primjer, visok nivo estrogena, kortizola ili insulina sa niskim nivoom testosterona može da dovede do skladištenja masti na stomaku. Nizak nivo hormona štitne žlijezde usporava metabolizam i dovodi do povećanja tjelesne mase.

7. Gubitak kose

Prekomjerni gubitak kose može biti uzrokovan hormonima štitne žljezde, isulinom ili testosteronom. Na primjer, testosteron čini muškarce većim i dlakavijem. Međutim, kada žene imaju visok nivo testosterona, često počnu da ćelave. Pod određenim uslovima, hormoni nastali iz testosterona pokušavaju da unište folikul dlake što dovodi do gubitka kose.

8. Problemi sa varenjem

Većina ljudi je vjerovatno u nekim situacijama imala stomačne probleme usljed nervoze zbog nečega. Takav efekat je izazvan velikim otpuštanjem hormona usljed stresa. Studija je pokazala da visok nivo estrogena utiče na mikrofloru u crijevima. Druge studije su pokazale da visok nivo hormona u jajnicima dovodi do grčeva i bolova u stomaku.

9. Nekontrolisani napadi gladi

Naše tijelo sintetiše hormone koji su odgovorni za apetit i glad. Neravnoteža ovih hormona dovodi do ekontrolisanih napada gladi. Doktori su otkrili da dva hormona moraju biti u ravnoteži kako bi kontrolisali glad – leptin i grelin. Leptin smanjuje osjećaj gladi kada nešto pojedemo, a grelin radi suprotno – daje nam na znanje kada je vrijeme da jedemo.

10. Zaboravnost

Konstantna zaboravnost i slabo fokusiranje mogu biti uzrokovani različitim faktorima, uključujući hormonsku neravnotežu. Opet, radi se o niskom nivou estrogena i kortizola. Studije su pokazale da nizak nivo estrogena dovodi do zaboravnosti, nesposobnosti da se fokusiramo i nejasnog uma. Nizak nivo kortizola utiče na kratkoročno pamćenje.

11. Promjene u grudima

Promjena u veličini grudi jedan je od najozbiljnijih znakova da postoji problem u organizmu. Iznenadni pad estrogena utiče na vlažnost i elastičnost kože. Grudi gube oblik, volumen i mijenjaju veličinu. Unutar samih grudi se mogu napipati kvržice koje dovode do straha. Najčešće, promene u grudima se rijetko dešavaju i uglavnom nisu povezane sa rakom. Najčešći razlog za te promene jesu hormonske promjene i menopauza.

